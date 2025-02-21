Сийярто рассказал о роли Венгрии в решении проблем Приднестровья
Будапешт считает, что сыграл ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в Приднестровье. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
По его словам, Венгрия помогла организовать поставки газа, тем самым предотвратив кризис в непризнанной республике. Как отмечает Сийярто, с ним связывался вице-премьер России Александр Новак и заявлял о том, что люди в республике находятся над угрозой из-за «ужасной гуманитарной катастрофы».
После этого разговора венгерская энергетическая компания помогла организовать поставки газа в регион. При этом министр добавил, что сам газ не из Венгрии.
19 февраля Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета санкций ЕС ограничений на использование нефтепродуктов из России.