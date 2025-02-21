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Сийярто рассказал о роли Венгрии в решении проблем Приднестровья

Ведомости

Будапешт считает, что сыграл ключевую роль в предотвращении гуманитарной катастрофы в Приднестровье. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, Венгрия помогла организовать поставки газа, тем самым предотвратив кризис в непризнанной республике. Как отмечает Сийярто, с ним связывался вице-премьер России Александр Новак и заявлял о том, что люди в республике находятся над угрозой из-за «ужасной гуманитарной катастрофы».

После этого разговора венгерская энергетическая компания помогла организовать поставки газа в регион. При этом министр добавил, что сам газ не из Венгрии.

19 февраля Сийярто заявил, что Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета санкций ЕС ограничений на использование нефтепродуктов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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