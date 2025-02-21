Сийярто рассказал о роли Венгрии в решении проблем Приднестровья

По его словам, Венгрия помогла организовать поставки газа, тем самым предотвратив кризис в непризнанной республике. Как отмечает Сийярто, с ним связывался вице-премьер России Александр Новак и заявлял о том, что люди в республике находятся над угрозой из-за «ужасной гуманитарной катастрофы».