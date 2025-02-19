Сийярто рассказал об исключениях для Венгрии в пакете санкций ЕС
Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета санкций ЕС ограничений на использование нефтепродуктов. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении.
«Этот пакет санкций содержит исключение для Венгрии. Мы боролись при рассмотрении 16-го пакета санкций, чтобы сделать возможным использование в Венгрии продуктов, полученных из российской сырой нефти, импортируемой компанией MOL и затем перерабатываемой на НПЗ компании Slovnaft в Братиславе», – сказал он (цитата по Hirado).
Financial Times (FT) сообщила 19 февраля, что 16-й пакет антироссийских санкций был единогласно одобрен послами всех 27 стран ЕС. По данным собеседников газеты, новые ограничения затронут 13 банков и 73 танкера. Также санкционный список пополнится новыми физическими лицами и компаниями, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России в военных действиях на Украине.
31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на санкции Евросоюза против России, если Украина не возобновит транзит российского газа. Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.