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Сийярто рассказал об исключениях для Венгрии в пакете санкций ЕС

Ведомости

Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета санкций ЕС ограничений на использование нефтепродуктов. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении.

«Этот пакет санкций содержит исключение для Венгрии. Мы боролись при рассмотрении 16-го пакета санкций, чтобы сделать возможным использование в Венгрии продуктов, полученных из российской сырой нефти, импортируемой компанией MOL и затем перерабатываемой на НПЗ компании Slovnaft в Братиславе», – сказал он (цитата по Hirado).

Financial Times (FT) сообщила 19 февраля, что 16-й пакет антироссийских санкций был единогласно одобрен послами всех 27 стран ЕС. По данным собеседников газеты, новые ограничения затронут 13 банков и 73 танкера. Также санкционный список пополнится новыми физическими лицами и компаниями, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России в военных действиях на Украине.

31 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на санкции Евросоюза против России, если Украина не возобновит транзит российского газа. Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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