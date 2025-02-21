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Путин: весь мир говорит про «Орешник»

Ведомости

Весь мир говорит про ракету средней дальности «Орешник», которую в ноябре 2024 г. Россия использовала для удара по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на планерном заседании Форума будущих технологий (ФБТ).

Путин заявил, что температура «Орешника» соответствует температуре солнца. Российский лидер рассказал, что создание подобных систем планировалось с 80-х, но тогда не было необходимых материалов.

«Он летит и плавится, как эскимо», – рассказал Путин.

21 ноября Россия впервые применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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