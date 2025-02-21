Путин: весь мир говорит про «Орешник»
Весь мир говорит про ракету средней дальности «Орешник», которую в ноябре 2024 г. Россия использовала для удара по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на планерном заседании Форума будущих технологий (ФБТ).
Путин заявил, что температура «Орешника» соответствует температуре солнца. Российский лидер рассказал, что создание подобных систем планировалось с 80-х, но тогда не было необходимых материалов.
«Он летит и плавится, как эскимо», – рассказал Путин.
21 ноября Россия впервые применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара она поразила объект военно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске – завод «Южмаш».