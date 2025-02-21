Лавров: ЕАЭС сможет претендовать на место в G20

«С прошлого года Африканский союз стал полноправным участником “двадцатки”. Заинтересованы получить такой же статус Лига арабских государств и Сообщество латиноамериканских и карибских стран. Мы приветствует такой настрой и считаем, что на каком-то этапе может на аналогичную ситуацию претендовать Евразийский экономический союз», – сказал он.