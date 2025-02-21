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Лавров: ЕАЭС сможет претендовать на место в G20

Ведомости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в будущем может претендовать на место в G20, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.

«С прошлого года Африканский союз стал полноправным участником “двадцатки”. Заинтересованы получить такой же статус Лига арабских государств и Сообщество латиноамериканских и карибских стран. Мы приветствует такой настрой и считаем, что на каком-то этапе может на аналогичную ситуацию претендовать Евразийский экономический союз», – сказал он.

В декабре 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы ЕАЭС, определенных в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 г. и на период до 2045 г.

Среди ключевых направлений – обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития, обеспечение транспортной взаимосвязанности государств, формирование общего финансового рынка и укрепление внешних связей ЕАЭС.

С 20 по 21 февраля состоялось совещание глав МИД G20 в южноафриканском Йоханнесбурге. С 18 по 19 ноября 2024 г. в Рио-де-Жанейро состоялся саммит G20, в котором приняли участие представители 42 стран. Основное внимание было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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