Лавров: ЕАЭС сможет претендовать на место в G20
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в будущем может претендовать на место в G20, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД G20 в ЮАР.
«С прошлого года Африканский союз стал полноправным участником “двадцатки”. Заинтересованы получить такой же статус Лига арабских государств и Сообщество латиноамериканских и карибских стран. Мы приветствует такой настрой и считаем, что на каком-то этапе может на аналогичную ситуацию претендовать Евразийский экономический союз», – сказал он.
В декабре 2024 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы ЕАЭС, определенных в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 г. и на период до 2045 г.
Среди ключевых направлений – обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития, обеспечение транспортной взаимосвязанности государств, формирование общего финансового рынка и укрепление внешних связей ЕАЭС.
С 20 по 21 февраля состоялось совещание глав МИД G20 в южноафриканском Йоханнесбурге. С 18 по 19 ноября 2024 г. в Рио-де-Жанейро состоялся саммит G20, в котором приняли участие представители 42 стран. Основное внимание было уделено борьбе с бедностью и голодом, энергетическому переходу и реформированию ООН.