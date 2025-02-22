ВС России взяли под контроль Новолюбовку в ЛНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новолюбовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Село перешло под контроль российских сил в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве.
За последние сутки в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были сбиты 58 украинских беспилотников самолетного типа.
21 февраля стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). До этого подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Ямполовка в ДНР, а 15 февраля оборонное ведомство рассказало о взятии Березовки в этой же республике.