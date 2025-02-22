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ВС России взяли под контроль Новолюбовку в ЛНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новолюбовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Село перешло под контроль российских сил в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад», уточнили в оборонном ведомстве.

За последние сутки в зоне спецоперации средства противовоздушной обороны (ПВО) также сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, были сбиты 58 украинских беспилотников самолетного типа.

21 февраля стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). До этого подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Ямполовка в ДНР, а 15 февраля оборонное ведомство рассказало о взятии Березовки в этой же республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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