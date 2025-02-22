ВС России взяли под контроль Новолюбовку в ЛНР

21 февраля стало известно, что ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). До этого подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Ямполовка в ДНР, а 15 февраля оборонное ведомство рассказало о взятии Березовки в этой же республике.