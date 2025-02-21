ВС России взяли под контроль Надеждинку и Новоселку в ДНР
Российские военные установили контроль над населенными пунктами Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Новоселка и Новоочеретоватое перешли под контроль российской армии благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток». Военные нанесли поражения формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1100 военных, а также шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, были уничтожены два склада боеприпасов.
Надеждинка была взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр».
18 февраля Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Ямполовка в ДНР. 15 февраля оборонное ведомство рассказало об установлении контроля над Березовкой в ДНР, а до этого – над селами Зеленое Поле и Дачное. 17 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области. В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контроль российской армии перешел ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в республике.