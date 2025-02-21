ВС России взяли под контроль Надеждинку и Новоселку в ДНР

18 февраля Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Ямполовка в ДНР. 15 февраля оборонное ведомство рассказало об установлении контроля над Березовкой в ДНР, а до этого – над селами Зеленое Поле и Дачное. 17 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области. В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контроль российской армии перешел ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в республике.