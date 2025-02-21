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ВС России взяли под контроль Надеждинку и Новоселку в ДНР

Ведомости

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Надеждинка, Новоселка и Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Новоселка и Новоочеретоватое перешли под контроль российской армии благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток». Военные нанесли поражения формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери противника составили более 1100 военных, а также шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии, были уничтожены два склада боеприпасов.

Надеждинка была взята под контроль подразделениями группировки войск «Центр».

18 февраля Минобороны сообщило, что подразделения российской группировки войск «Запад» установили контроль над селом Ямполовка в ДНР. 15 февраля оборонное ведомство рассказало об установлении контроля над Березовкой в ДНР, а до этого – над селами Зеленое Поле и Дачное. 17 февраля в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Фиголевку в Харьковской области. В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что под контроль российской армии перешел ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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