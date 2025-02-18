Российские военные взяли под контроль село Ямполовка в ДНР

По данным оборонного ведомства, за ночь на 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Четыре дрона были сбиты в небе над Воронежской областью, один БПЛА ликвидировали над Белгородской областью.