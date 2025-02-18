Российские военные взяли под контроль село Ямполовка в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль село Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили объекты военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, места хранения и запуска БПЛА, скопления живой силы и техники противника в 144 районах. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 73 беспилотника самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, за ночь на 18 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили пять беспилотников над Белгородской и Воронежской областями. Четыре дрона были сбиты в небе над Воронежской областью, один БПЛА ликвидировали над Белгородской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате налета БПЛА, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.