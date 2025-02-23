Путин вручил звезду Героя штурмовику, победившему бойца ВСУ в рукопашной

На кадрах видно, что украинский солдат признал поражение и попросил Григорьева уйти: «Дай я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире». Российский военный исполнил его просьбу.