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Путин вручил звезду Героя штурмовику, победившему бойца ВСУ в рукопашной

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил ефрейтора Андрея Григорьева медалью «Золотая Звезда», передает «РИА Новости».

Григорьев в зоне боевых действий на Украине вступил в рукопашный бой с украинским военным, в ходе которого убил его ножом. Видеозапись с кадрами боя появилась в сети в начале января, она записана с камеры военнослужащего ВСУ.

На кадрах видно, что украинский солдат признал поражение и попросил Григорьева уйти: «Дай я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире». Российский военный исполнил его просьбу.

11 января Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Григорьеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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