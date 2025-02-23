Путин вручил звезду Героя штурмовику, победившему бойца ВСУ в рукопашной
Президент России Владимир Путин наградил ефрейтора Андрея Григорьева медалью «Золотая Звезда», передает «РИА Новости».
Григорьев в зоне боевых действий на Украине вступил в рукопашный бой с украинским военным, в ходе которого убил его ножом. Видеозапись с кадрами боя появилась в сети в начале января, она записана с камеры военнослужащего ВСУ.
На кадрах видно, что украинский солдат признал поражение и попросил Григорьева уйти: «Дай я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире». Российский военный исполнил его просьбу.