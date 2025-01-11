Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву (считается в России иноагентом), который одержал победу в рукопашном бою с украинским солдатом и убил его ножом. Об указе сообщает пресс-служба Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», – говорится в тексте документа.
Видеозапись с кадрами боя с камеры украинского военного появилась в социальных сетях в начале января, писало «РИА Новости». Рукопашный бой произошел во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. Григорьев рассказывал ранее, что погибший украинский солдат убил его друга.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем Telegram-канале о президентском указе и назвал поступок штурмовика подвигом, который «стал примером безграничного мужества, силы духа и преданности Отечеству», а также «прославил Якутию и стал символом стойкости для всей страны».