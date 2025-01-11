Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем Telegram-канале о президентском указе и назвал поступок штурмовика подвигом, который «стал примером безграничного мужества, силы духа и преданности Отечеству», а также «прославил Якутию и стал символом стойкости для всей страны».