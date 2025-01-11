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Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву (считается в России иноагентом), который одержал победу в рукопашном бою с украинским солдатом и убил его ножом. Об указе сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», – говорится в тексте документа.

Видеозапись с кадрами боя с камеры украинского военного появилась в социальных сетях в начале января, писало «РИА Новости». Рукопашный бой произошел во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. Григорьев рассказывал ранее, что погибший украинский солдат убил его друга.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем Telegram-канале о президентском указе и назвал поступок штурмовика подвигом, который «стал примером безграничного мужества, силы духа и преданности Отечеству», а также «прославил Якутию и стал символом стойкости для всей страны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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