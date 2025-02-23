Трамп опоздал на встречу с президентом Польши Дудой на час

17 февраля главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что президент США может вывести войска из Прибалтики и, возможно, из других европейских стран. Дуда на следующий день заявил после встречи со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом, что Вашингтон не намерен сокращать численность своих войск в Восточной Европе.