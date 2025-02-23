Трамп опоздал на встречу с президентом Польши Дудой на час
Президент США Дональд Трамп на час опоздал на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, в итоге лидеры двух стран беседовали в кулуарах конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) всего 10 минут, передают Polska Agencja Prasowa (PAP) и Notes From Poland.
Трамп и Дуда должны были беседовать час, но в итоге они провели вместе «всего несколько минут», а затем американский политик выступил с речью, пишет Notes From Poland. Издание отмечает, что польский президент стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом во время его второго срока.
Трамп де-факто подтвердил, что планирует усилить присутствие американской армии в Польше, заявил Дуда после встречи. По данным Polsat, польский президент также указал, что Трамп считает единственным вариантом завершения конфликта на Украине разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы с журналистами Дуда сообщил, что Трамп собирается посетить Польшу.
17 февраля главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что президент США может вывести войска из Прибалтики и, возможно, из других европейских стран. Дуда на следующий день заявил после встречи со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом, что Вашингтон не намерен сокращать численность своих войск в Восточной Европе.