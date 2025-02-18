США не намерены сокращать войска в Восточной Европе
Президент Польши Анджей Дуда после встречи со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом заявил, что Вашингтон не намерен сокращать численность своих войск в восточной Европе, сообщает Reuters.
«У американцев нет абсолютно никаких намерений снижать активность здесь, в нашей части Европы», – заявил Дуда.
Дуда также сообщил, что после визита в Польшу Келлог направится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
17 февраля главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп может вывести войска из Прибалтики и, возможно, других европейских стран. Россия в ходе переговоров с США якобы намерена настаивать на выводе войск НАТО со всей территории бывшей СССР, полагает автор материала. Он считает, что Трамп может согласиться с этим условием.