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США не намерены сокращать войска в Восточной Европе

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда после встречи со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом заявил, что Вашингтон не намерен сокращать численность своих войск в восточной Европе, сообщает Reuters.

«У американцев нет абсолютно никаких намерений снижать активность здесь, в нашей части Европы», – заявил Дуда.

Дуда также сообщил, что после визита в Польшу Келлог направится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

17 февраля главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп может вывести войска из Прибалтики и, возможно, других европейских стран. Россия в ходе переговоров с США якобы намерена настаивать на выводе войск НАТО со всей территории бывшей СССР, полагает автор материала. Он считает, что Трамп может согласиться с этим условием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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