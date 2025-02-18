США не намерены сокращать войска в Восточной Европе

17 февраля главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп может вывести войска из Прибалтики и, возможно, других европейских стран. Россия в ходе переговоров с США якобы намерена настаивать на выводе войск НАТО со всей территории бывшей СССР, полагает автор материала. Он считает, что Трамп может согласиться с этим условием.