FT: США могут вывести войска из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс указал, что ЕС нужно заняться решением собственных проблем, в том числе вопросов обороны. А администрация Трампа найдет путь к разумному урегулированию на Украине. При этом Вэнс подчеркнул, что угроза для Европы «исходит не от России, не от Китая», а из-за «отступления Европы от некоторых из самых фундаментальных ценностей: ценностей, которые разделяют и США». Речь Вэнса привела к тому, что Европа восприняла произошедшее как вызов.