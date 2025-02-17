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FT: США могут вывести войска из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может вывести войска из Прибалтики и, возможно, других европейских стран, оставив Европейский союз (ЕС) уязвимым, сообщил главный обозреватель по международным вопросам Financial Times (FT) Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников.

В материале указано, что Трамп намерен заключить сделку по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в обход президента Украины Владимира Зеленского и представителей ЕС. Автор материала считает, что это может иметь «трагические» последствия не только для Украины, но и для остальной Европы.

Россия в ходе переговоров якобы намерена настаивать на выводе войск НАТО со всей территории бывшей СССР, полагает автор материала.

Рахман также отметил, что США больше не могут считаться надежным союзником для ЕС.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс указал, что ЕС нужно заняться решением собственных проблем, в том числе вопросов обороны. А администрация Трампа найдет путь к разумному урегулированию на Украине. При этом Вэнс подчеркнул, что угроза для Европы «исходит не от России, не от Китая», а из-за «отступления Европы от некоторых из самых фундаментальных ценностей: ценностей, которые разделяют и США». Речь Вэнса привела к тому, что Европа восприняла произошедшее как вызов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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