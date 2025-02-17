FT: США могут вывести войска из стран Прибалтики на фоне переговоров с Россией
Президент США Дональд Трамп может вывести войска из Прибалтики и, возможно, других европейских стран, оставив Европейский союз (ЕС) уязвимым, сообщил главный обозреватель по международным вопросам Financial Times (FT) Гидеон Рахман со ссылкой на европейских чиновников.
В материале указано, что Трамп намерен заключить сделку по Украине с президентом РФ Владимиром Путиным в обход президента Украины Владимира Зеленского и представителей ЕС. Автор материала считает, что это может иметь «трагические» последствия не только для Украины, но и для остальной Европы.
Россия в ходе переговоров якобы намерена настаивать на выводе войск НАТО со всей территории бывшей СССР, полагает автор материала.
Рахман также отметил, что США больше не могут считаться надежным союзником для ЕС.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс указал, что ЕС нужно заняться решением собственных проблем, в том числе вопросов обороны. А администрация Трампа найдет путь к разумному урегулированию на Украине. При этом Вэнс подчеркнул, что угроза для Европы «исходит не от России, не от Китая», а из-за «отступления Европы от некоторых из самых фундаментальных ценностей: ценностей, которые разделяют и США». Речь Вэнса привела к тому, что Европа восприняла произошедшее как вызов.