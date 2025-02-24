В ЕС заявили о хищении польской компанией 91 млн евро помощи Украине

ЕК подписала с правительственным агентством стратегических резервов соглашение о финансировании в размере более 114 млн евро, срок реализации проекта был обозначен до сентября 2026 г. Таким образом, отчет о последствиях мошенничества будет подготовлен только в 2026 г. Именно он станет основой для конкретного юридического решения ЕК о возврате денег Польшей. Затем ЕК назовет конкретные сроки оплаты. Сумма, которую должны получить, будет зависеть от этой оценки.