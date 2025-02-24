В ЕС заявили о хищении польской компанией 91 млн евро помощи Украине
Еврокомиссия (ЕК) заявила о хищении 91 млн евро при закупке генераторов для Украины польской компанией RARS. Как сообщило RMF FM, выявленные нарушения обязывают Польшу вернуть сумму из государственного бюджета.
Проект финансировался Евросоюзом, расследование проводило европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). В ходе проверки были установлены факты завышения цен, отсутствия конкуренции и предоставления необоснованных преимуществ подрядчикам. Нарушения произошли во время правления партии «Право и справедливость», что привело к аресту трех человек.
ЕК подписала с правительственным агентством стратегических резервов соглашение о финансировании в размере более 114 млн евро, срок реализации проекта был обозначен до сентября 2026 г. Таким образом, отчет о последствиях мошенничества будет подготовлен только в 2026 г. Именно он станет основой для конкретного юридического решения ЕК о возврате денег Польшей. Затем ЕК назовет конкретные сроки оплаты. Сумма, которую должны получить, будет зависеть от этой оценки.
«Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к мошенничеству, коррупции и злоупотреблениям в проектах ЕС», – подчеркнул представитель Еврокомиссии.
23 февраля Bloomberg сообщил, что Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который должен стать частью сделки по передаче Вашингтону части полезных ископаемых страны. Фонд должен компенсировать США помощь, оказанную Украине. Украинская сторона утверждала, что реальная сумма в пять раз меньше и составляет более $90 млрд. Другим камнем преткновения в переговорах является отсутствие гарантий США в отношении будущей военной и финансовой помощи, сказал собеседник.
В феврале Трамп предложил обменять американскую помощь на украинские редкоземельные металлы. Министр финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев передал властям страны подготовленный документ. Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что не готов подписать соглашение в его нынешнем виде. Financial Times писала, что президент Украины не согласился с предложением США, предусматривающим передачу Вашингтону 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь.