Рябков заявил об отсутствии сигналов о позиции Трампа насчет ДСНВ

Рябков назвал сюжет, связанный с продлением ДСНВ, «не очень обещающим», так как остается все меньше времени до формального истечения срока действия договора. Однократное продление, предусмотренное в документе, уже случилось. Дипломат также отметил, что у России был «не очень положительный, не очень продуктивный опыт диалога по этим вопросам» с первой администрацией Трампа.