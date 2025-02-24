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Рябков заявил об отсутствии сигналов о позиции Трампа насчет ДСНВ

Ведомости

В настоящее время Москва не получала сигналов от США насчет позиции администрации президента Дональда Трампа по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого прекратится в феврале 2026 г. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

Рябков назвал сюжет, связанный с продлением ДСНВ, «не очень обещающим», так как остается все меньше времени до формального истечения срока действия договора. Однократное продление, предусмотренное в документе, уже случилось. Дипломат также отметил, что у России был «не очень положительный, не очень продуктивный опыт диалога по этим вопросам» с первой администрацией Трампа.

«Еще предстоит уяснить, в чем позиция администрации президента Трампа в ходе его второго срока пребывания. Мы пока никаких сигналов не получали», – сказал Рябков.

Замминистра обратил внимание, что подход Москвы в этом вопросе остается прежним: Россия должна «двигаться в направлении уравнения безопасности, которая бы учитывала все факторы, влияющие на стратстабильность».

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, заключенном с Вашингтоном в 2010 г. В договоре упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Кроме того, документ предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.

19 ноября Путин утвердил изменения ядерной доктрины России. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства. По словам российского президента, обновление ядерной доктрины РФ призвано способствовать повышению ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, обладающими ядерным оружием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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