Рябков заявил об отсутствии сигналов о позиции Трампа насчет ДСНВ
В настоящее время Москва не получала сигналов от США насчет позиции администрации президента Дональда Трампа по поводу Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), действие которого прекратится в феврале 2026 г. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».
Рябков назвал сюжет, связанный с продлением ДСНВ, «не очень обещающим», так как остается все меньше времени до формального истечения срока действия договора. Однократное продление, предусмотренное в документе, уже случилось. Дипломат также отметил, что у России был «не очень положительный, не очень продуктивный опыт диалога по этим вопросам» с первой администрацией Трампа.
«Еще предстоит уяснить, в чем позиция администрации президента Трампа в ходе его второго срока пребывания. Мы пока никаких сигналов не получали», – сказал Рябков.
Замминистра обратил внимание, что подход Москвы в этом вопросе остается прежним: Россия должна «двигаться в направлении уравнения безопасности, которая бы учитывала все факторы, влияющие на стратстабильность».
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, заключенном с Вашингтоном в 2010 г. В договоре упоминалось сокращение стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Кроме того, документ предусматривал инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений.
19 ноября Путин утвердил изменения ядерной доктрины России. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства. По словам российского президента, обновление ядерной доктрины РФ призвано способствовать повышению ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, обладающими ядерным оружием.