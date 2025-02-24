Меры безопасности российских представительств усиливаются из-за взрыва в Марселе
Усиление мер безопасности, безусловно, требуется в связи со взрывом в российском консульстве во Франции в Марселе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», – заявил представитель Кремля.
Взрыв внутри консульства России в Марселе произошел 24 февраля около 8:00 по местному времени (10:00 по мск). По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полиция. О причинах взрыва не сообщается.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что взрыв имеет все признаки теракта. Дипломат потребовала от Франции исчерпывающих и скорейших мер по расследованию инцидента.