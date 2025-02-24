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В Кремле подтвердили готовность к переговорам РФ и США на экспертном уровне

Ведомости

В конце недели пройдут переговоры между Россией и США по линии министерств иностранных дел на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ожидается, что в ходе предстоящего диалога Россия и США обсудят разблокировку работы дипломатических представительств, а также устранение раздражающих факторов в отношениях между двумя странами. Конкретная информация по грядущей встрече будет сообщаться по линии Министерства иностранных дел.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что по итогам российско-американской встречи в Эр-Рияде в конце недели пройдут переговоры России и США об устранении раздражающих факторов в отношениях между странами.

Рябков также рассказал, что прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия, это было озвучено на встрече с делегацией США в Эр-Рияде. По словам дипломата, США показали стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти долгосрочное решение, в котором обязательно должен присутствовать «элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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