В Кремле подтвердили готовность к переговорам РФ и США на экспертном уровне

Рябков также рассказал, что прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия, это было озвучено на встрече с делегацией США в Эр-Рияде. По словам дипломата, США показали стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти долгосрочное решение, в котором обязательно должен присутствовать «элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».