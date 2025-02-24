В Кремле подтвердили готовность к переговорам РФ и США на экспертном уровне
В конце недели пройдут переговоры между Россией и США по линии министерств иностранных дел на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Ожидается, что в ходе предстоящего диалога Россия и США обсудят разблокировку работы дипломатических представительств, а также устранение раздражающих факторов в отношениях между двумя странами. Конкретная информация по грядущей встрече будет сообщаться по линии Министерства иностранных дел.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что по итогам российско-американской встречи в Эр-Рияде в конце недели пройдут переговоры России и США об устранении раздражающих факторов в отношениях между странами.
Рябков также рассказал, что прекращение огня на Украине без долгосрочного урегулирования может иметь тяжелые последствия, это было озвучено на встрече с делегацией США в Эр-Рияде. По словам дипломата, США показали стремление добиться прекращения огня как можно скорее. Замминистра призвал найти долгосрочное решение, в котором обязательно должен присутствовать «элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее».