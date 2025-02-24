В Кремле надеются на «взаимный интерес» с победившей партией в Германии

На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов.