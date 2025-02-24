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В Кремле надеются на «взаимный интерес» с победившей партией в Германии

Ведомости

Есть надежда на «трезвый подход к реальности» и «взаимный интерес» с победившим консервативным блоком в Германии, но истинное положение дел пока неизвестно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, «каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности», но «как будет на самом деле», станет известно позже, подытожил Песков.

23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в бундестаг. Находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок ХДС/ХСС, согласно данным прогнозов от телеканала ARD и Infratest dimap, набирает 29% голосов.

На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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