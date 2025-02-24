В Кремле надеются на «взаимный интерес» с победившей партией в Германии
Есть надежда на «трезвый подход к реальности» и «взаимный интерес» с победившим консервативным блоком в Германии, но истинное положение дел пока неизвестно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, «каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности», но «как будет на самом деле», станет известно позже, подытожил Песков.
23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в бундестаг. Находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок ХДС/ХСС, согласно данным прогнозов от телеканала ARD и Infratest dimap, набирает 29% голосов.
На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов.