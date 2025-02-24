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Трамп поздравил немецкую партию ХДС с победой на выборах в бундестаг

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с победой на выборах в бундестаг (парламент). Американский лидер опубликовал соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.

«Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень важных и долгожданных выборах. Как и в США, люди в Германии устали от программы, лишенной здравого смысла, особенно в области энергетики и иммиграции, которая преобладала на протяжении многих лет», – написал Трамп.

Президент США назвал этот день великим и для Германии, и для Америки под своим руководством, отметив, что «впереди много побед».

Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок ХДС/ХСС, согласно данным прогнозов от телеканала ARD и Infratest dimap, набирает 29% голосов. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов. Шольц уже признал поражение и назвал результаты выборов горькими для социал-демократов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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