Трамп поздравил немецкую партию ХДС с победой на выборах в бундестаг

Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок ХДС/ХСС, согласно данным прогнозов от телеканала ARD и Infratest dimap, набирает 29% голосов. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов. Шольц уже признал поражение и назвал результаты выборов горькими для социал-демократов.