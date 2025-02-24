Трамп поздравил немецкую партию ХДС с победой на выборах в бундестаг
Президент США Дональд Трамп поздравил консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с победой на выборах в бундестаг (парламент). Американский лидер опубликовал соответствующий пост в своей соцсети Truth Social.
«Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень важных и долгожданных выборах. Как и в США, люди в Германии устали от программы, лишенной здравого смысла, особенно в области энергетики и иммиграции, которая преобладала на протяжении многих лет», – написал Трамп.
Президент США назвал этот день великим и для Германии, и для Америки под своим руководством, отметив, что «впереди много побед».
Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок ХДС/ХСС, согласно данным прогнозов от телеканала ARD и Infratest dimap, набирает 29% голосов. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%. СДПГ, членом которой является канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов, а состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» – 13,5% голосов. Шольц уже признал поражение и назвал результаты выборов горькими для социал-демократов.