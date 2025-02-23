Христианские демократы в Германии спустя три года возвращаются к власти

Основной фактор, который повлияет на создание новой правящей коалиции в Германии, сейчас состоит в том, пройдет ли в бундестаг СвДП, говорит доцент Финансового университета Александр Камкин. В случае, если либералам удастся все-таки преодолеть 5%-ый порог, то будет возможным формирование так называемой «немецкой коалиции» (по цветам германского флага) из ХДС, СДПГ и СвДП. Но более вероятной, по мнению эксперта, выглядит создание коалиции в составе ХДС, СДПГ и «Зеленых» («Афганистан»). Говорить о желании мейнстримных партий сотрудничать с Союзом Сары Вагенкхехт не приходится: как отмечает эксперт, лидер этой партии для них – чрезвычайно неудобный партнер. Также не получится сотрудничества и с АдГ, лидер которой Алис Вайдель обвиняла ХДС в краже программы ее партии. АдГ сейчас аккумулировала голоса тех немцев, которым не нравится ни Шольц, ни Мерц, а также стала рупором восточных немцев, отмечает эксперт.