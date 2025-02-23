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Христианские демократы в Германии спустя три года возвращаются к власти

У удвоившей результат «Альтернативы для Германии» нет шансов войти в коалицию
Глеб Мишутин
INA FASSBENDER / AFP
INA FASSBENDER / AFP

В Германии на состоявшихся 23 февраля досрочных выборах предварительно побеждает находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют данные прогнозов от телеканала ARD и Infratest dimap. Согласно им, ХДС/ХСС набирает 29% голосов. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 19,5%, которая таким образом улучшила свой результат почти в два раза: в 2021 г. за нее проголосовали только 10,3% избирателей. АдГ при этом остается в немецком политическом дискурсе «нерукопожатной партией» – от сотрудничества с ней отказываются все другие политические силы, в том числе ХДС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

СДПГ, членом которой является и действующий канцлер Олаф Шольц, набирает худшие для себя в истории 16% голосов. Состоящие с ней сейчас в правящей коалиции «Зеленые» предварительно получают 13,5% голосов. Сам Шольц уже признал поражение и назвал результаты выборов «горькими» для социал-демократов.

Партия «Левая» с момента последних предвыборных опросов смогла заметно укрепить свои позиции и набирает пока около 8,5% голосов. Под реальной угрозой не пройти в бундестаг, не преодолев 5%-ый барьер, сейчас находятся две заметные партии. В частности, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) набирает пока лишь 4,9%, – а именно ее лидер Кристиан Линднер в ноябре 2024 г. объявил о выходе из правящей коалиции, и что, по сути, привело к досрочным выборам. На грани прохода в парламент балансирует и новый левый «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), который предварительно получает 4,7% голосов. При этом другой опрос телеканала ZDF и Forschungsgruppe Wahlen свидетельствует, что и СвДП и ССВ все-таки получают по 5% голосов, а, значит, все же проходят в бундестаг. 

На выборах 23 февраля была зафиксирована рекордная явка с 1990 г. – 83% избирателей пришли на свои избирательные участки. Для сравнения, в 2021 г. проголосовало 76,4% избирателей. 

На прошедших выборах партии соревновались за места в 630-местном парламенте ФРГ. Ранее количество депутатов там достигало 736 человек, но в июне 2023 г. президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о сокращении количества мест в парламенте. Для создания правящей коалиции необходимо 315 депутатов плюс один голос. Согласно предварительным прогнозам от ZDF, ХДС получает в свое распоряжение 187 мест, АдГ – 131, СДПГ – 108, «Зеленые» – 79, «Левая» – 59, а СвДП и ССВ в случае преодоления порога – по 33 места. 

Основной фактор, который повлияет на создание новой правящей коалиции в Германии, сейчас состоит в том, пройдет ли в бундестаг СвДП, говорит доцент Финансового университета Александр Камкин. В случае, если либералам удастся все-таки преодолеть 5%-ый порог, то будет возможным формирование так называемой «немецкой коалиции» (по цветам германского флага) из ХДС, СДПГ и СвДП. Но более вероятной, по мнению эксперта, выглядит создание коалиции в составе ХДС, СДПГ и «Зеленых» («Афганистан»). Говорить о желании мейнстримных партий сотрудничать с Союзом Сары Вагенкхехт не приходится: как отмечает эксперт, лидер этой партии для них – чрезвычайно неудобный партнер. Также не получится сотрудничества и с АдГ, лидер которой Алис Вайдель обвиняла ХДС в краже программы ее партии. АдГ сейчас аккумулировала голоса тех немцев, которым не нравится ни Шольц, ни Мерц, а также стала рупором восточных немцев, отмечает эксперт. 

Прохождение либералов в бундестаг сделает вполне возможной именно «немецкую коалицию», соглашается старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. При этом теоретически вероятна коалиция и с «Зелеными», но СвДП будет более сговорчивой в ходе коалиционных переговоров, говорит эксперт. Как напоминает Соколов, в случае заключения коалиционного соглашения с «Зелеными» на практике может вполне повторится история с прежней коалицией из СДПГ, «Зеленых» и СвДП, когда три партии мало о чем могли беспроблемно договориться. Кроме того, «Зеленых» много критикуют за их деятельность в рамках министерств экономики и иностранных дел. И потому приглашение «Зеленых» в правительство еще раз выглядело бы слегка странно, говорит эксперт. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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