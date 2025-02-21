Кто придет к власти в Германии после выборов 23 февраля

Создание коалиции из трех партий вряд ли будет способствовать нормальному функционированию кабинета, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, при коалиции из ХДС, СДПГ и «Зеленых» для избирателей ничего не поменяется – такое правительство будет все так же долго обсуждать свои решения и терять время на скандалы вместо принятия конкретных мер. В случае формирования такой коалиции будущее правительство будет ограниченно договороспособно в плане внешней политики, а также будет иметь повышенный антироссийский градус из-за членства в нем «Зеленых». При этом стоит учитывать, что сейчас у германских «Зеленых» не так много шансов остаться в правительстве, так как другие партии вряд ли будут готовы разделить репутационные издержки союза с ними, приведшими страну к кризису в экономике. Кроме того, у ХДС и «Зеленых» практически диаметрально противоположные взгляды на миграционную проблему, резюмирует эксперт.