Кто придет к власти в Германии после выборов 23 февраля

Кто придет к власти в Германии после выборов 23 февраляКоалицию могут образовать консерваторы, социал-демократы и «Зеленые»
По итогам внеочередных парламентских выборов в Германии 23 февраля может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых». Лидером предвыборной гонки остается ХДС, кандидатом в канцлеры от которого является Фридрих Мерц, на 2-м месте расположилась правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), не имеющая шансов на вхождение в правительство. На 3-м – правящая СДПГ действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца. Кроме нее в бундестаг также проходят «Зеленые», а вот бывшие с ними и социал-демократами в правительстве либералы из Свободной демократической партии, развалившие коалицию, не преодолевают 5%-ный порог для вхождения в бундестаг. На грани прохода также балансируют и левый Союз Сары Вагенкнехт, и партия «Левые».
Как пишет Bild, с такими данными опросов лидеру ХДС Фридриху Мерцу придется собирать коалицию из трех политических сил, а не из двух. Германский журнал Focus отмечает, что ранние варианты «большой коалиции» из консерваторов и социал-демократов или формирование правительства из ХДС и «Зеленых» невозможны, так как они не набирают большинства. В таком случае, сообщает Bild, наиболее вероятным вариантом станет союз ХДС, социал-демократов и «Зеленых». Это означает, что Мерцу придется пойти на еще больший компромисс и смягчить свою программу в следующем правительстве, чего не желают функционеры ХДС.
В рамках возможного сотрудничества с СДПГ и «Зелеными» Мерцу предстоит столкнуться с сопротивлением социал-демократов по реформам гражданских пособий и «Зеленых» в случае принятия мер по ужесточению миграционного законодательства. Парламентское большинство из двух партий возможно только в случае союза ХДС с АдГ, но сотрудничать с занимающей 2-е место по опросам АдГ Мерц не собирается.
Создание коалиции из трех партий вряд ли будет способствовать нормальному функционированию кабинета, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, при коалиции из ХДС, СДПГ и «Зеленых» для избирателей ничего не поменяется – такое правительство будет все так же долго обсуждать свои решения и терять время на скандалы вместо принятия конкретных мер. В случае формирования такой коалиции будущее правительство будет ограниченно договороспособно в плане внешней политики, а также будет иметь повышенный антироссийский градус из-за членства в нем «Зеленых». При этом стоит учитывать, что сейчас у германских «Зеленых» не так много шансов остаться в правительстве, так как другие партии вряд ли будут готовы разделить репутационные издержки союза с ними, приведшими страну к кризису в экономике. Кроме того, у ХДС и «Зеленых» практически диаметрально противоположные взгляды на миграционную проблему, резюмирует эксперт.
Вероятность формирования «черно-красно-зеленой» коалиции очень высока, считает доцент Финуниверситета при правительстве Александр Камкин. ХДС и социал-демократам не хватает минимум 5% для формирования большинства, им нужен третий партнер. В теории помимо «Зеленых» им бы могла стать «Левая» партия, но ее вряд ли пригласят в коалицию из-за антивоенной позиции германских левых. При этом следует учитывать, что сейчас «Зеленые» пользуются поддержкой только своего ядерного электората, в основном партия сдает позиции. По прогнозу эксперта, коалиционные переговоры будут идти долго, месяц-полтора, и в случае прихода к власти такой коалиции надеяться на конструктивное изменение курса ФРГ в отношении России не приходится. По словам Камкина, в коалицию войдут антироссийски настроенные партии – ХДС и «Зеленые», а СДПГ также придерживается курса конфронтации с Россией, так что ничего нового и положительного в отношениях Берлина и Москвы не случится.