Шольц раскритиковал Трампа за его слова о Зеленском

Ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США. Он подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.