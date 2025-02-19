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Шольц раскритиковал Трампа за его слова о Зеленском

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что последний назвал Владимира Зеленского «диктатором». Его слова передает журнал Der Spiegel.

Шольц счел неправильным и опасным называть Зеленского диктатором, когда он является «легитимно избранным главой Украины». «То, что в разгар конфлкита не могут быть проведены регулярные выборы, соответствует требованиям украинской конституции и законам о выборах», – утверждал Шольц.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок назвала слова Трампа «совершенно абсурдными». «Мы поддерживаем вас [украинцев] на пути к членству в Европейском союзе, как европейцев, чтобы вместе мы могли защитить наши демократии», – сказала она.

Ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США. Он подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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