Шольц раскритиковал Трампа за его слова о Зеленском
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что последний назвал Владимира Зеленского «диктатором». Его слова передает журнал Der Spiegel.
Шольц счел неправильным и опасным называть Зеленского диктатором, когда он является «легитимно избранным главой Украины». «То, что в разгар конфлкита не могут быть проведены регулярные выборы, соответствует требованиям украинской конституции и законам о выборах», – утверждал Шольц.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок назвала слова Трампа «совершенно абсурдными». «Мы поддерживаем вас [украинцев] на пути к членству в Европейском союзе, как европейцев, чтобы вместе мы могли защитить наши демократии», – сказала она.
Ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Трамп также заявил, что Зеленский «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, который, по мнению политика, не должен был начаться, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Украина не может урегулировать без США. Он подчеркнул, что с 2022 г. США потратили на $200 млрд больше, чем Европа, хотя Штаты ничего не получат взамен.