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Верховная рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Ведомости

Верховная рада провалила голосование за постановление в поддержку продолжения президентом Украины Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом заявил депутат парламента страны Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Согласно постановлению, Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность нового избранного президента Украины. За постановление проголосовали 218 депутатов при необходимых 226 голосов.

Провал голосования в Раде говорит о том, что Зеленский не останется у власти на Украине на долгое время, его, вероятно, сменит экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас находится на должности посла в Лондоне, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По словам эксперта, Залужный – человек более подконтрольный британцам и американцам, которые часто действуют тандемом в украинских делах. Таким образом, европейцы потеряют контроль над ситуацией на Украине и будут вынуждены платить за нее дальше, но без возможности на что-то повлиять. При этом самому Зеленскому, которому все равно придется уходить, нужно будет договариваться с руководством США о личной безопасности, сохранении своих счетов и т. д. Пока что основной комплекс подобных вопросов согласовать с Вашингтоном у Зеленского не получилось, резюмирует эксперт.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. Российские власти неоднократно называли Зеленского нелегитимным президентом, так как срок его полномочий истек. В том числе президент России Владимир Путин отмечал, что теперь любые подписанные с президентом Украины соглашения не будут иметь законной силы.

23 февраля Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в случае, если это будет необходимо для гарантий безопасности для Украины или обеспечит ей место в НАТО. Президент Украины уточнил, что «не собирается быть у власти десятилетия», и заверил, что выборы пройдут по окончании военного положения в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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