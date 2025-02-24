Верховная рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского

Провал голосования в Раде говорит о том, что Зеленский не останется у власти на Украине на долгое время, его, вероятно, сменит экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас находится на должности посла в Лондоне, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По словам эксперта, Залужный – человек более подконтрольный британцам и американцам, которые часто действуют тандемом в украинских делах. Таким образом, европейцы потеряют контроль над ситуацией на Украине и будут вынуждены платить за нее дальше, но без возможности на что-то повлиять. При этом самому Зеленскому, которому все равно придется уходить, нужно будет договариваться с руководством США о личной безопасности, сохранении своих счетов и т. д. Пока что основной комплекс подобных вопросов согласовать с Вашингтоном у Зеленского не получилось, резюмирует эксперт.