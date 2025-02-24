Верховная рада провалила голосование за продление полномочий Зеленского
Верховная рада провалила голосование за постановление в поддержку продолжения президентом Украины Владимиром Зеленским своих полномочий. Об этом заявил депутат парламента страны Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Согласно постановлению, Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления в должность нового избранного президента Украины. За постановление проголосовали 218 депутатов при необходимых 226 голосов.
Провал голосования в Раде говорит о том, что Зеленский не останется у власти на Украине на долгое время, его, вероятно, сменит экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас находится на должности посла в Лондоне, говорит доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По словам эксперта, Залужный – человек более подконтрольный британцам и американцам, которые часто действуют тандемом в украинских делах. Таким образом, европейцы потеряют контроль над ситуацией на Украине и будут вынуждены платить за нее дальше, но без возможности на что-то повлиять. При этом самому Зеленскому, которому все равно придется уходить, нужно будет договариваться с руководством США о личной безопасности, сохранении своих счетов и т. д. Пока что основной комплекс подобных вопросов согласовать с Вашингтоном у Зеленского не получилось, резюмирует эксперт.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение. Российские власти неоднократно называли Зеленского нелегитимным президентом, так как срок его полномочий истек. В том числе президент России Владимир Путин отмечал, что теперь любые подписанные с президентом Украины соглашения не будут иметь законной силы.
23 февраля Зеленский на пресс-конференции заявил о готовности уйти в отставку в случае, если это будет необходимо для гарантий безопасности для Украины или обеспечит ей место в НАТО. Президент Украины уточнил, что «не собирается быть у власти десятилетия», и заверил, что выборы пройдут по окончании военного положения в стране.