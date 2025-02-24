Евросоюз может принять решение по замороженным активам РФ в марте
Евросоюз должен определиться в вопросе замороженных активов РФ в марте. Об этом сообщил глава МИД Литвы Кестутис Будрис, передает ТАСС.
Речь идет о передаче Украине замороженных активов России для восстановительных работ. Будрис отметил, что решение надо принимать, а не «сидеть потом с разведенными руками».
Кроме того, по его словам, это могло бы стать основанием к приглашению Евросоюза к переговорам. Глава МИД призвал взять на себя риски и определиться.
23 февраля Reuters сообщил, что Эстония пытается убедить Евросоюз передать Украине средства от российских активов. По данным источников издания, Таллин направил партнерам по ЕС документ для обсуждения по этому вопросу и поднимет его на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 24 февраля.