Евросоюз может принять решение по замороженным активам РФ в марте

23 февраля Reuters сообщил, что Эстония пытается убедить Евросоюз передать Украине средства от российских активов. По данным источников издания, Таллин направил партнерам по ЕС документ для обсуждения по этому вопросу и поднимет его на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 24 февраля.