Эстония пытается убедить ЕС передать Украине средства от российских активов

Financial Times со ссылкой на европейского чиновника писала 17 января, что Москва может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. При снятии санкций средства окажутся в России «на следующий день», заявил собеседник газеты. По его словам, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать.