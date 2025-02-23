Эстония пытается убедить ЕС передать Украине средства от российских активов
Эстонские власти пытаются убедить Евросоюз передать Украине средства от российских активов, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Таллин, по данным собеседников Reuters, направил партнерам по ЕС документ для обсуждения по этому вопросу и поднимет его на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в третью годовщину начала боевых действий 24 февраля.
«Решение использовать непредвиденную прибыль [от активов России] было шагом в правильном направлении. Я вижу, что сейчас самое время сделать следующий шаг», – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в комментарии агентству.
22 февраля Reuters со ссылкой на источники писал, что Россия может предоставить $300 млрд своих замороженных активов на восстановление Украины с условием, что часть этих средств пойдет территориям, вошедшим в состав РФ осенью 2022 г., – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Financial Times со ссылкой на европейского чиновника писала 17 января, что Москва может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций. При снятии санкций средства окажутся в России «на следующий день», заявил собеседник газеты. По его словам, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать.
Российские власти заявляли, что Москва будет отвечать на использование активов. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. 25 декабря 2024 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом.