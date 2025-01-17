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FT: Россия может быстро получить замороженные активы после снятия санкций

Ведомости

Россия может получить свои замороженные активы сразу после снятия санкций, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника.

При снятии санкций средства окажутся в России «на следующий день», заявил собеседник газеты. По его словам, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований их удерживать. Ограничения также будут сняты на торговые операции, в том числе импорт нефти из РФ.

Другие европейские собеседники FT заявляют, что власти ЕС могут воспользоваться указом 1944 г. о праве блокировки активов по решению короля Бельгии. Это связано с тем, что часть российских средств находится в бельгийской финансовой организации Euroclear.

24 октября 2024 г. Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов. 28 октября стало известно, что ЕС одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Российские власти заявляли, что Москва будет отвечать на использование активов. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что РФ будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов. 25 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не исключает инициирование судебных разбирательств в перспективе из-за блокировки российских активов за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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