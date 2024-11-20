Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов
Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью в программе «Вести». Это решение было принято в качестве ответных мер на недружественные действия западных стран.
«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. <...> Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).
24 октября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов.
28 октября стало известно, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине существует угроза разрыва дипломатических отношений с США.