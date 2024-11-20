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Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов

Ведомости

Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью в программе «Вести». Это решение было принято в качестве ответных мер на недружественные действия западных стран.

«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. <...> Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

24 октября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты предоставят Украине кредит на сумму $20 млрд, который будет выплачиваться за счет процентов, полученных от иммобилизованных российских суверенных активов.

28 октября стало известно, что Европейский союз одобрил выделение кредита Украине в размере 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине существует угроза разрыва дипломатических отношений с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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