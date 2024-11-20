Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных западных активов

«Если западные страны приняли решение использовать наши активы и доходы от наших активов, адекватные действия абсолютно реализует и российская сторона. <...> Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», – сказал Силуанов (цитата по ТАСС).