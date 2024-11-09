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МИД допустил разрыв дипотношений с США при конфискации замороженных активов РФ

Ведомости

В случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине существует угроза разрыва дипломатических отношений с США, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я сказал, что мы никогда сами не идем на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке "нажать" на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдет ва-банк», – сказал он.

К разрыву дипотношений с США могут привести эскалационные действия, которые ведут к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения, добавил Рябков. На Западе продолжают обсуждать «целый ряд сюжетов», при этом некоторые понимают, «чем это все может закончиться для них же».

20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев 27 июня допустил, что конфискация российских активов может произойти после президентских выборов в США в ноябре 2024 г. В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что изъятие активов может стать поводом для объявления войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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