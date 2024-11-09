МИД допустил разрыв дипотношений с США при конфискации замороженных активов РФ
В случае конфискации российских замороженных активов и эскалации ситуации на Украине существует угроза разрыва дипломатических отношений с США, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Я сказал, что мы никогда сами не идем на эскалационные шаги такого рода, но я допускаю возможность этого действия, если в попытке "нажать" на нас Запад, что называется, отбросит последние приличия и пойдет ва-банк», – сказал он.
К разрыву дипотношений с США могут привести эскалационные действия, которые ведут к осложнению ситуации на линии боевого соприкосновения, добавил Рябков. На Западе продолжают обсуждать «целый ряд сюжетов», при этом некоторые понимают, «чем это все может закончиться для них же».
20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев 27 июня допустил, что конфискация российских активов может произойти после президентских выборов в США в ноябре 2024 г. В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что изъятие активов может стать поводом для объявления войны.