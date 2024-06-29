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МВФ предупредил о рисках финансовой системе из-за использования активов России

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) призвал обеспечить «достаточную юридическую основу» для использования доходов с замороженных российских активов для избежания угрозы международной валютной системе, заявил журналистам глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей, передает Reuters.

«Важно, чтобы использование российских активов имело "достаточную юридическую основу" и не подрывало функционирование мировой финансовой системы», – пересказывает агентство его слова.

Исполнительный совет МВФ 28 июня одобрил выделение Украине $2,2 млрд на бюджетную поддержку и призвал внешних доноров продолжать оказывать поддержку Киву на фоне ухудшения экономических перспектив. Общий объем выплат составил в результате $7,6 млрд, что составляет почти половину от $15,6 млрд, утвержденных в марте 2023 г.

20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев 27 июня допустил, что конфискация российских активов может произойти после президентских выборов в США в ноябре 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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