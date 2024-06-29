МВФ предупредил о рисках финансовой системе из-за использования активов России
Международный валютный фонд (МВФ) призвал обеспечить «достаточную юридическую основу» для использования доходов с замороженных российских активов для избежания угрозы международной валютной системе, заявил журналистам глава миссии фонда на Украине Гэвин Грей, передает Reuters.
«Важно, чтобы использование российских активов имело "достаточную юридическую основу" и не подрывало функционирование мировой финансовой системы», – пересказывает агентство его слова.
Исполнительный совет МВФ 28 июня одобрил выделение Украине $2,2 млрд на бюджетную поддержку и призвал внешних доноров продолжать оказывать поддержку Киву на фоне ухудшения экономических перспектив. Общий объем выплат составил в результате $7,6 млрд, что составляет почти половину от $15,6 млрд, утвержденных в марте 2023 г.
20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев 27 июня допустил, что конфискация российских активов может произойти после президентских выборов в США в ноябре 2024 г.