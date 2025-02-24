FT: США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН
США призвали отозвать проект антироссийской резолюции, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля, авторства Европейского союза (ЕС) и Украины, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Вместо резолюции Украины и ЕС Вашингтон предложил собственный текст, согласно которому действия Украины в ходе боевых действий, которые начались в 2022 г., приравниваются к действиям России.
По словам источников FT, противостояние между США и ЕС может дойти до Совета Безопасности ООН, где США могут занять сторону России и Китая. Один из собеседников издания заявил, что формулировка, которую прилагают США, неприемлема для ООН.
22 февраля стало известно, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой состоится 24 февраля. Как писало издание Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой». По данным собеседников издания, в американском варианте проекта резолюции нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН. Штаты в проекте резолюции также призвали стороны к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.