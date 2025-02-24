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FT: США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН

Ведомости

США призвали отозвать проект антироссийской резолюции, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля, авторства Европейского союза (ЕС) и Украины, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Вместо резолюции Украины и ЕС Вашингтон предложил собственный текст, согласно которому действия Украины в ходе боевых действий, которые начались в 2022 г., приравниваются к действиям России.

По словам источников FT, противостояние между США и ЕС может дойти до Совета Безопасности ООН, где США могут занять сторону России и Китая. Один из собеседников издания заявил, что формулировка, которую прилагают США, неприемлема для ООН.

22 февраля стало известно, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой состоится 24 февраля. Как писало издание Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой». По данным собеседников издания, в американском варианте проекта резолюции нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН. Штаты в проекте резолюции также призвали стороны к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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