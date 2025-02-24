Захарова: санкции ЕС в отношении России не работают
Санкции Европейского союза (ЕС) против России не работают – «пакетов все больше», при этом дела в Европе «все хуже», написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран – членов ЕС – чтобы было во что заворачивать», – предположила Захарова, рассуждая о том, что ЕС анонсировал 17-й пакет санкций против России сразу после объявления 16-го.
24 февраля ЕС объявил о новом списке ограничений. Он включает 48 физических лиц и 35 организаций. Среди попавших под европейские санкции – банки «Точка», «Синара», «Ак Барс» и «Уралсиб», председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, а также шоумен Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская.
В тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания совета ЕС по иностранным делам рассказала, что ЕС продолжает разработку нового, 17-го по счету пакета санкций против России.