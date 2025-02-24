Захарова: санкции ЕС в отношении России не работают

«Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран – членов ЕС – чтобы было во что заворачивать», – предположила Захарова, рассуждая о том, что ЕС анонсировал 17-й пакет санкций против России сразу после объявления 16-го.