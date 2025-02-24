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В портах США хотят ввести повышенные сборы для китайских судов

Ведомости

Американские власти обсуждают введение повышенных сборов для китайских судов, заходящих в порты США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В случае принятия инициативы судоходные компании из КНР могут столкнуться со сборами до $1 млн за каждый заход в американский порт. Размер оплаты будет устанавливаться в зависимости от объема китайского флота компании, а учитываться будут даже те суда, которые не ходят в США, следует из материала.

Предполагаемые ограничения затронут как китайские судоходные компании, такие как Cosco, так и крупные некитайские компании, такие как датская Maersk и базирующаяся в Женеве MSC, которые приобрели десятки судов на загруженных верфях Китая.

Обсуждение инициативы продлится до 24 марта. Как заявил в комментарии газете гендиректор датской Vespucci Maritime Ларс Йенсен, высокие пошлины для китайских судов повлияют на американских импортеров, экспортеров и потребителей. Йенсен также назвал планы властей США «безумием» и выразил надежду, что публичные дебаты предотвратят введение сбора.

2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. 

Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. 7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, обосновав это борьбой с поставками синтетических опиоидов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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