В портах США хотят ввести повышенные сборы для китайских судов
Американские власти обсуждают введение повышенных сборов для китайских судов, заходящих в порты США. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В случае принятия инициативы судоходные компании из КНР могут столкнуться со сборами до $1 млн за каждый заход в американский порт. Размер оплаты будет устанавливаться в зависимости от объема китайского флота компании, а учитываться будут даже те суда, которые не ходят в США, следует из материала.
Предполагаемые ограничения затронут как китайские судоходные компании, такие как Cosco, так и крупные некитайские компании, такие как датская Maersk и базирующаяся в Женеве MSC, которые приобрели десятки судов на загруженных верфях Китая.
Обсуждение инициативы продлится до 24 марта. Как заявил в комментарии газете гендиректор датской Vespucci Maritime Ларс Йенсен, высокие пошлины для китайских судов повлияют на американских импортеров, экспортеров и потребителей. Йенсен также назвал планы властей США «безумием» и выразил надежду, что публичные дебаты предотвратят введение сбора.
2 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая в условиях «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. Впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены.
Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%. 7 февраля Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая, обосновав это борьбой с поставками синтетических опиоидов.