В портах США хотят ввести повышенные сборы для китайских судов

В случае принятия инициативы судоходные компании из КНР могут столкнуться со сборами до $1 млн за каждый заход в американский порт. Размер оплаты будет устанавливаться в зависимости от объема китайского флота компании, а учитываться будут даже те суда, которые не ходят в США, следует из материала.