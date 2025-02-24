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Мерц выступил против заключения сделки по Украине между Россией и США

Ведомости

Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что попытка России и США якобы «в обход других» заключить сделку по Украине неприемлема. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Берлине.

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»).

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг (парламент). На них победу одержал консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который последние три года находился в оппозиции. Этот блок получил 28,6% голосов.

На втором месте впервые в истории оказалась партия «Альтернатива для Германии», набрав 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца с 16,4%.

Председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, станет десятым канцлером ФРГ, заявил, что планирует сформировать коалиционное правительство до Пасхи, то есть до 20 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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