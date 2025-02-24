Мерц выступил против заключения сделки по Украине между Россией и США

«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»).