Мерц выступил против заключения сделки по Украине между Россией и США
Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что попытка России и США якобы «в обход других» заключить сделку по Украине неприемлема. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Берлине.
«Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы», – сказал политик (цитата по «РИА Новости»).
В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в бундестаг (парламент). На них победу одержал консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который последние три года находился в оппозиции. Этот блок получил 28,6% голосов.
На втором месте впервые в истории оказалась партия «Альтернатива для Германии», набрав 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера Олафа Шольца с 16,4%.
Председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, вероятно, станет десятым канцлером ФРГ, заявил, что планирует сформировать коалиционное правительство до Пасхи, то есть до 20 апреля.