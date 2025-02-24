Чем известен будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Чем известен будущий канцлер Германии Фридрих МерцВозглавляемый им блок ХДС/ХСС победил на парламентских выборах
23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в парламент, победу на которых одержал находившийся последние три года в оппозиции консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), набрав 28,6% голосов. В бундестаге у христианских демократов будет 208 мест (на 11 больше, чем по итогам прошлых выборов). Правопопулистской «Альтернативе для Германии» удалось заручиться 20,8% голосов избирателей (152 места), а левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат в истории, набрав 16,4% голосов (120 мест). Председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который теперь, вероятно, станет 10-м канцлером ФРГ, планирует сформировать коалиционное правительство до Пасхи (20 апреля).
Давний соперник Меркель
Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 г. в городе Брилон на западе Германии. В 17 лет он вступил в Молодежный союз при ХДС (его отец состоял в этой партии), после школы отслужил в армии (в самоходной артиллерии), после чего решил пойти по стопам своего отца и стать адвокатом, поступив в Боннский университет на факультет права. В 80-е занимался адвокатской и судейской практикой, а в 1989 г., в возрасте 33 лет, стал депутатом Европарламента. Через пять лет прошел от ХДС в Бундестаг, где заседал до 2009 г.
Благодаря своему ораторскому искусству и популярности выдвигавшихся им финансовых инициатив в конце 90-х сначала стал заместителем лидера фракции ХДС/ХСС в парламенте, а в 2000 г. – ее лидером, возглавив тем самым парламентскую оппозицию социал-демократам. Спустя год выдвигался кандидатом в канцлеры на федеральных выборах 2002 г., но тогда ХДС выбрал баварского политика ХСС Эдмунда Штойбера (проиграл Герхарду Шредеру). После проигрыша ХДС на выборах партию и фракцию возглавила Ангела Меркель, сместив более консервативно настроенного Мерца в свои заместители. В 2004 г. он оставил эту должность.
При Меркель (стала канцлером в ноябре 2005 г.) Мерц никогда не становился министром, и в 2009 г. он решил больше не баллотироваться в бундестаг, сосредоточившись на карьере корпоративного адвоката в ряде крупных компаний. В 2016 г. возглавил наблюдательный совет в немецком офисе крупнейшей в мире корпорации по управлению активами BlackRock.
После того, как Меркель анонсировала в 2018 г. свой уход из политики (оставила пост канцлера в 2021 г.) Мерц, наоборот, объявил о своем возвращении и в 2021 г., с третьей попытки, был избран лидером ХДС, заручившись поддержкой 62,1% однопартийцев.
Политическая позиция
Как отмечают немецкие СМИ, Мерц последовательно выступал либералом в экономических вопросах и консерватором – в социальных. Например, в 90-е он голосовал против либерализации законов об абортах, а позднее критиковал Меркель за ее политику «открытых дверей» по отношению к мигрантам во время кризиса 2015 г. В прошлом Мерц называл сыновей мусульманских иммигрантов «маленькими пашами» и обвинял некоторых украинских военных беженцев в «туризме социального обеспечения» (позднее он извинился).
О сдвиге ХДС вправо также свидетельствуют обещания Мерца обратить вспять легализацию марихуаны, ограничить левую повестку (например, на предвыборных дебатах он фразой «Вы можете понять его позицию» прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о признании только двух полов).
Одновременно Мерц рассчитывает сократить расходы на социальное обеспечение, чтобы избежать «платы людям, которые не хотят работать». В 2003 г. он выступал за радикальное упрощение налоговых правил Германии, а манифест его партии 2025 г. предлагал дерегулирование и снижение налогов, чтобы стимулировать рост стагнирующей экономики Германии.
Мерц признает необходимость увеличивать в долгосрочной перспективе оборонные расходы Германии, выступает за возвращение к ядерной энергетике, продолжение поддержки Израиля и поставку Украине крылатых ракет большой дальности Taurus (против этого выступал предыдуший канцлер Шольц). В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. Если же Москва не примет его, то Берлин должен, по его мнению, передать Киеву ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Кроме того Мерц выступал за более тесное европейское сотрудничество и обещал «достичь независимости» от США, поскольку Трамп «в значительной степени равнодушен» к судьбе Европы.
Непоследовательность в отношениях с АдГ
В 2023 г. Мерц допускал возможность сотрудничества с «Альтернативной для Германии» на местном уровне, а осенью 2024 г. утверждал, что его партия не будет пытаться вносить изменения в федеральное законодательство, если для этого потребуются голоса правопопулистов.
В январе же 2024 г. Мерц нарушил свое обещание, продвинув жесткий иммиграционный законопроект при поддержке АдГ (был отклонен парламентом), спровоцировав скандал и протесты, а также резкую критику со стороны Меркель. По оценке некоторых СМИ, таким образом Мерц, будучи в отличие от Меркель готовым идти на риск, пытался вслед за АдГ получить политические очки от антимигрантских настроений в Германии. В начале февраля он исключил какое-либо сотрудничество с АдГ.
69-летний Мерц станет самым пожилым канцлером со времен первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, вступившего в должность в 1949 г. в возрасте 73 лет. Политик также отличается высоким ростом (198 см), СМИ отмечают его манеру наклоняться при разговоре. Он обладает лицензией пилота и иногда летает на своем частном самолете. Мерц уже более 40 лет женат на судье Шарлотте Мерц, у них трое детей.