Чем известен будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Фридрих Мерц родился 11 ноября 1955 г. в городе Брилон на западе Германии. В 17 лет он вступил в Молодежный союз при ХДС (его отец состоял в этой партии), после школы отслужил в армии (в самоходной артиллерии), после чего решил пойти по стопам своего отца и стать адвокатом, поступив в Боннский университет на факультет права. В 80-е занимался адвокатской и судейской практикой, а в 1989 г., в возрасте 33 лет, стал депутатом Европарламента. Через пять лет прошел от ХДС в Бундестаг, где заседал до 2009 г.