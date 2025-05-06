Президент Германии утвердил кандидатуру Мерца на должности канцлера
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил кандидатуру лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца на должности канцлера. Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
Президент поздравил Мерца и пожелал ему успехов, а также вручил свидетельство о назначении на должность.
Мерц был избран канцлером ФРГ по итогам второго тура голосования в бундестаге. За него проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов.
В первом туре утром 6 мая Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов для назначения на пост канцлера. Он получил 310 голосов вместо 316 требующихся для избрания.