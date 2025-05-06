Мерц со второй попытки стал канцлером Германии

Мерц со второй попытки стал канцлером ГерманииЗа него проголосовали 325 депутатов из необходимых 316
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ по итогам второго тура голосования в бундестаге. Это следует из трансляции заседания парламента.
За него проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов.
В первом туре утром 6 мая Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов для назначения на пост канцлера. Он получил 310 голосов вместо 316 требующихся для избрания.
Досрочные выборы в парламент состоялись в Германии 23 февраля. Консервативный блок ХДС/ХСС одержал на них победу, набрав 28,6% голосов.
9 апреля консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. Согласно пунктам программы нового правительства, власти обязуются снизить налог на электроэнергию до минимального европейского уровня и ввести новое базовое пособие вместо прежних, а также бороться с нелегальной миграцией.
Bild писал, что министром иностранных дел станет бывший вице-председатель ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, пост министра внутренних дел займет Александр Добриндт – политик из сестринской ХДС партии ХСС. Министерство экономики и энергетики достанется соратнице Мерца Катарине Райхе, ранее работавшей менеджером в энергетической отрасли.
Пост министра здравоохранения ФРГ займет юрист и генеральный секретарь в федеральной земле Баден-Вюртемберг Нина Варкин. Министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Приен получит должность министра образования, бывший топ-менеджер MediaMarkt Карстен Вильдбергер – министра нового ведомства цифровизации и модернизации.