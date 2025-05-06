Мерц со второй попытки стал канцлером Германии

9 апреля консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. Согласно пунктам программы нового правительства, власти обязуются снизить налог на электроэнергию до минимального европейского уровня и ввести новое базовое пособие вместо прежних, а также бороться с нелегальной миграцией.