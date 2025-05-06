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Мерц со второй попытки стал канцлером Германии

За него проголосовали 325 депутатов из необходимых 316
Ведомости

Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц избран канцлером ФРГ по итогам второго тура голосования в бундестаге. Это следует из трансляции заседания парламента.

За него проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов.

В первом туре утром 6 мая Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов для назначения на пост канцлера. Он получил 310 голосов вместо 316 требующихся для избрания.

Досрочные выборы в парламент состоялись в Германии 23 февраля. Консервативный блок ХДС/ХСС одержал на них победу, набрав 28,6% голосов.

9 апреля консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подписали коалиционное соглашение. Согласно пунктам программы нового правительства, власти обязуются снизить налог на электроэнергию до минимального европейского уровня и ввести новое базовое пособие вместо прежних, а также бороться с нелегальной миграцией.

Bild писал, что министром иностранных дел станет бывший вице-председатель ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, пост министра внутренних дел займет Александр Добриндт – политик из сестринской ХДС партии ХСС. Министерство экономики и энергетики достанется соратнице Мерца Катарине Райхе, ранее работавшей менеджером в энергетической отрасли.

Пост министра здравоохранения ФРГ займет юрист и генеральный секретарь в федеральной земле Баден-Вюртемберг Нина Варкин. Министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Приен получит должность министра образования, бывший топ-менеджер MediaMarkt Карстен Вильдбергер – министра нового ведомства цифровизации и модернизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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