В Германии сформировали правящую коалицию

В Германии сформировали правящую коалициюМинистерство иностранных дел досталось сторонникам ужесточения политики в отношении России
Коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и социал-демократической партией Германии (СДПГ) было подписано 9 апреля, спустя полтора месяца после проведенных 23 февраля внеочередных выборов в бундестаг. На пресс-конференции лидер ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц огласил несколько пунктов программы нового правительства. Среди них – снизить налог на электроэнергию до минимального европейского уровня и ввести новое базовое пособие вместо прежних. Кроме этого новое правительство, по словам Мерца, положит конец нелегальной иммиграции: «Будут проведены проверки на государственных границах, а также реализованы отказы в предоставлении убежища». При этом лидер СДПГ Ларс Клингбайль подчеркнул, что основное право на убежище остается «неприкосновенным».
По данным Bild, социал-демократы получают под свой контроль министерства финансов и обороны. При этом, как сообщает телеканал ZDF, на посту министра обороны может остаться Борис Писториус, а пост министра финансов и вице-канцлера отойдет сопредседателю СДПГ Клингбайлю. Всего же СДПГ получает в свое распоряжение семь министерств, включая министерства юстиции, строительства, развития, окружающей среды и защиты климата, а также министерство труда. ХДС/ХСС же оставляют за собой министерство внутренних дел, а получат МИД, министерства экономики и образования.
Как сообщает издание Tagesschau, сторонам удалось договориться о том, что повышения налогов не будет. Для облегчения работы предприятий планируется снизить корпоративный налог, но только к 1 января 2028 г.
На выборах 23 февраля победу одержал блок ХДС/ХСС, набрав 28,5% голосов. 2-е место заняла правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 20,8%. СДПГ же показала свой худший в истории результат, получив всего 16,4%. Помимо указанных партий в бундестаг прошли также «Зеленые» и Левая партия. Но, согласно опросу Ipsos от 9 апреля, АдГ впервые обогнала ХДС/ХСС по популярности, набрав 25% голосов опрошенных против 24% у ХДС/ХСС.
Перед новым правительством стоят непростые задачи: Германия загнала себя в сложную ситуацию в международных отношениях, так что Мерцу и его правительству предстоит трудная работа, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, прежде всего Мерцу потребуется выстроить отношения с США. В отношении России СДПГ не смогла представить альтернативу внешней политике ХДС, и пост министра иностранных дел имеет шанс занять ястреб и атлантист с жесткой антироссийской позицией из рядов ХДС. По мнению Соколова, сейчас среди немецких избирателей существует запрос на решение миграционной проблемы, поэтому правительство пойдет на ряд мер вроде попыток ограничить нелегальную миграцию или организовать высылку мигрантов-преступников. При этом совсем без мигрантов германская экономика не справится, уверен эксперт.
Когда Мерц станет канцлером Германии, тональность его риторики вполне может поменяться, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, на посту руководителя правительства ФРГ Мерц откажется от своих резких высказываний в адрес России, которые делал, будучи в оппозиции. Будущий канцлер хотел бы ужесточить курс в отношении России, но ему это могут не позволить сделать нехватка ресурсов и давление со стороны США, от которых зависит Берлин. При этом Мерцу еще предстоит делать шаги по налаживанию диалога с Вашингтоном, резюмирует Кортунов.