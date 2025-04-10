В Германии сформировали правящую коалицию

Перед новым правительством стоят непростые задачи: Германия загнала себя в сложную ситуацию в международных отношениях, так что Мерцу и его правительству предстоит трудная работа, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам, прежде всего Мерцу потребуется выстроить отношения с США. В отношении России СДПГ не смогла представить альтернативу внешней политике ХДС, и пост министра иностранных дел имеет шанс занять ястреб и атлантист с жесткой антироссийской позицией из рядов ХДС. По мнению Соколова, сейчас среди немецких избирателей существует запрос на решение миграционной проблемы, поэтому правительство пойдет на ряд мер вроде попыток ограничить нелегальную миграцию или организовать высылку мигрантов-преступников. При этом совсем без мигрантов германская экономика не справится, уверен эксперт.