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Консерваторы и социал-демократы ФРГ хотят сделать армию «привлекательной»

Для этого может быть задействована «шведская модель» военной службы
Ведомости

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут работать над «привлекательностью» службы в армии, передает издание Fehmarn 24 со ссылкой на текст коалиционного соглашения.

«Мы создаем новую, привлекательную военную службу, изначально основанную на добровольном участии. Критериями, определяющими новый проект этой службы, являются привлекательность, осмысленность и вклад в развитие», – говорится в документе.

Новые власти намерены следовать «шведской модели» обязательной военной службы. Издание со ссылкой на должностных лиц передает, что условия для постановки на воинский учет и контроля должны быть созданы уже в этом году.

Согласно «шведской модели», призывники проходят обязательную военную службу сроком в один год, после чего раз в несколько лет отправляются на месячные сборы для обновления навыков. В случае отказа от службы по идейным или религиозным соображениям призывники могут быть направлены на обязательную гражданскую службу. Попытка избежать призыва грозит лишением свободы до одного года.

В 2009 г. парламент Швеции приостановил призыв граждан на военную службу в мирное время, заменив его добровольной подготовкой. Обязательной оставалась постановка на учет при достижении 18 лет. Это обязаны делать как мужчины, так и женщины. В 2017 г. призыв на военную службу в Швеции возобновили.

Обязательная военная служба в ФРГ закреплена в основном законе (конституция) с 1956 г. Срочная служба была приостановлена в 2011 г. на период мирного времени. После этого численность вооруженных сил Германии сократилась с примерно 255 000 солдат до 185 000.

8 апреля стало известно, что блок ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании коалиции спустя пять недель после выборов в парламент, на которых победил ХДС/ХСС. «Ведомости» писали, что по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ, а также «зеленых». По итогам переговоров «зеленые» не вошли в коалицию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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