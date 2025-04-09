Консерваторы и социал-демократы ФРГ хотят сделать армию «привлекательной»Для этого может быть задействована «шведская модель» военной службы
Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут работать над «привлекательностью» службы в армии, передает издание Fehmarn 24 со ссылкой на текст коалиционного соглашения.
«Мы создаем новую, привлекательную военную службу, изначально основанную на добровольном участии. Критериями, определяющими новый проект этой службы, являются привлекательность, осмысленность и вклад в развитие», – говорится в документе.
Новые власти намерены следовать «шведской модели» обязательной военной службы. Издание со ссылкой на должностных лиц передает, что условия для постановки на воинский учет и контроля должны быть созданы уже в этом году.
Согласно «шведской модели», призывники проходят обязательную военную службу сроком в один год, после чего раз в несколько лет отправляются на месячные сборы для обновления навыков. В случае отказа от службы по идейным или религиозным соображениям призывники могут быть направлены на обязательную гражданскую службу. Попытка избежать призыва грозит лишением свободы до одного года.
В 2009 г. парламент Швеции приостановил призыв граждан на военную службу в мирное время, заменив его добровольной подготовкой. Обязательной оставалась постановка на учет при достижении 18 лет. Это обязаны делать как мужчины, так и женщины. В 2017 г. призыв на военную службу в Швеции возобновили.
Обязательная военная служба в ФРГ закреплена в основном законе (конституция) с 1956 г. Срочная служба была приостановлена в 2011 г. на период мирного времени. После этого численность вооруженных сил Германии сократилась с примерно 255 000 солдат до 185 000.
8 апреля стало известно, что блок ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании коалиции спустя пять недель после выборов в парламент, на которых победил ХДС/ХСС. «Ведомости» писали, что по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ, а также «зеленых». По итогам переговоров «зеленые» не вошли в коалицию.