Консерваторы и социал-демократы ФРГ хотят сделать армию «привлекательной»

Согласно «шведской модели», призывники проходят обязательную военную службу сроком в один год, после чего раз в несколько лет отправляются на месячные сборы для обновления навыков. В случае отказа от службы по идейным или религиозным соображениям призывники могут быть направлены на обязательную гражданскую службу. Попытка избежать призыва грозит лишением свободы до одного года.