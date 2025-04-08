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Консервативный ХДС и социал-демократы Германии договорились о коалиции

Ведомости

Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о создании коалиции, передает немецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в переговорных кругах.

Предварительное достижение соглашения произошло спустя пять недель после выборов в парламент, на которых победил ХДС/ХСС. Близость к заключению договоренностей подтверждают немецкие политики и чиновники. 

Премьер-министр земли Саара Анке Рехлингер заявила, что партии находятся на завершающей стадии. Депутат парламентской группы ХДС/ХСС Йенс Шпан подтверждает, что достижение соглашения «должно произойти скоро».

«Теперь, когда соглашение достигнуто, лидер ХДС/ХСС [Фридрих] Мерц может придерживаться ранее заявленного графика достижения соглашения до Пасхи. Сейчас в бундестаге обсуждается дата его избрания канцлером – 6 мая», – говорится в сообщении телеканала.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов, новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Мерц.

Как писали «Ведомости», по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». С предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции выступила и кандидат в канцлеры от правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Элис Вайдель. Ее партия набрала рекордные 20,8% на выборах в парламент и заняла второе место. Мерц отверг заключение соглашения с АдГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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