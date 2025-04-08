Консервативный ХДС и социал-демократы Германии договорились о коалиции
Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) договорились о создании коалиции, передает немецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в переговорных кругах.
Предварительное достижение соглашения произошло спустя пять недель после выборов в парламент, на которых победил ХДС/ХСС. Близость к заключению договоренностей подтверждают немецкие политики и чиновники.
Премьер-министр земли Саара Анке Рехлингер заявила, что партии находятся на завершающей стадии. Депутат парламентской группы ХДС/ХСС Йенс Шпан подтверждает, что достижение соглашения «должно произойти скоро».
«Теперь, когда соглашение достигнуто, лидер ХДС/ХСС [Фридрих] Мерц может придерживаться ранее заявленного графика достижения соглашения до Пасхи. Сейчас в бундестаге обсуждается дата его избрания канцлером – 6 мая», – говорится в сообщении телеканала.
Досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов, новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Мерц.
Как писали «Ведомости», по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». С предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции выступила и кандидат в канцлеры от правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Элис Вайдель. Ее партия набрала рекордные 20,8% на выборах в парламент и заняла второе место. Мерц отверг заключение соглашения с АдГ.