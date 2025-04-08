Консервативный ХДС и социал-демократы Германии договорились о коалиции

Как писали «Ведомости», по итогам выборов в Германии может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых». С предложением к ХДС/ХСС о формировании коалиции выступила и кандидат в канцлеры от правой «Альтернативы для Германии» (АдГ) Элис Вайдель. Ее партия набрала рекордные 20,8% на выборах в парламент и заняла второе место. Мерц отверг заключение соглашения с АдГ.