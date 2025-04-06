Почему рейтинг правопопулистов в Германии сравнялся с правящей партией

Почему рейтинг правопопулистов в Германии сравнялся с правящей партиейНо это не приведет к прекращению бойкота «Альтернативы для Германии»
Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») впервые в истории сравнялись по рейтингам. Как показал опубликованный 5 апреля опрос INSA, обе партии набирают по 24% голосов респондентов. При этом ХДС/ХСС ухудшил свой результат с начала марта, когда блок был фаворитом немецкой политики и набирал 30% голосов, в то время как «АдГ», наоборот, поднялась в рейтингах на 2%. Как итог, сейчас обе партии делят первое место по симпатиям избирателей. На прошедших 23 февраля внеочередных парламентских выборах ХДС/ХСС набрал 28,6%, в то время как «АдГ» – 20,8%.
«АдГ» является «нерукопожатой» партией для других политических сил, которые отказываются от сотрудничества с ней. Тем не менее лидеры «АдГ» уверены, что продемонстрированные ими хорошие результаты опросов сделают невозможным дальнейшее игнорирование партии. «Граждане больше не хотят левого правительства, в котором ХДС/ХСС позволяет СДПГ и «зеленым» диктовать политику. Обойти «АдГ» теперь невозможно», – заявила лидер «АдГ» Алис Вайдель (цитата по Bild). С призывом к ХДС отменить «брандмауэр» (отказ от сотрудничества с «АдГ») выступила и заместитель председателя парламентской фракции партии Беатрис фон Шторх. Кроме того, один из лидеров фракции «АдГ» Бернд Бауманн в видео на платформе Х отметил, что его партия планирует немедленно представить в бундестаге «все требования, которые ХДС/ХСС обещал во время избирательной кампании». Среди них были и предложения по ужесточению миграционного законодательства.
В настоящее время идут переговоры между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) в рамках создания нового правительства так называемой «большой коалиции». Ключевой проблемой являются финансовые вопросы: консерваторы добиваются сокращения бюджета, в то время как СДПГ хочет защитить расходы на социальное обеспечение.
Рост рейтингов «АдГ» до уровня ХДС/ХСС, ранее единолично занимавшего первое место, еще недавно представлялся недостижимым, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Такая динамика является тревожным сигналом для политического мейнстрима ФРГ. Политика бойкота «АдГ» со стороны других партий не только не приносит плодов, но и, наоборот, увеличивает ее популярность, особенно на востоке страны. В целом же в ближайшем электоральном цикле сложно представить ситуацию, в которой бы ХДС отказался бы от сотрудничества с СДПГ в пользу «АдГ». У «большой коалиции» из ХДС/ХСС и социал-демократов и без роста популярности «АдГ» хватает проблем – как отмечает эксперт, она уже демонстрирует свою нестабильность на этапе коалиционных переговоров. По словам Соколова, надежда на то, что новая коалиция будет работать в спокойном режиме и не станет предпочитать узкопартийные интересы государственным, уже не оправдалась.