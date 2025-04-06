Почему рейтинг правопопулистов в Германии сравнялся с правящей партией

Рост рейтингов «АдГ» до уровня ХДС/ХСС, ранее единолично занимавшего первое место, еще недавно представлялся недостижимым, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Такая динамика является тревожным сигналом для политического мейнстрима ФРГ. Политика бойкота «АдГ» со стороны других партий не только не приносит плодов, но и, наоборот, увеличивает ее популярность, особенно на востоке страны. В целом же в ближайшем электоральном цикле сложно представить ситуацию, в которой бы ХДС отказался бы от сотрудничества с СДПГ в пользу «АдГ». У «большой коалиции» из ХДС/ХСС и социал-демократов и без роста популярности «АдГ» хватает проблем – как отмечает эксперт, она уже демонстрирует свою нестабильность на этапе коалиционных переговоров. По словам Соколова, надежда на то, что новая коалиция будет работать в спокойном режиме и не станет предпочитать узкопартийные интересы государственным, уже не оправдалась.