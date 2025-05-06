Мерц не набрал голоса для избрания канцлером ФРГ в первом туре

Мерц не набрал голоса для избрания канцлером ФРГ в первом туреЭто случилось впервые со времен Второй мировой войны
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316 требующихся для избрания, пишет Bloomberg.
Хотя у коалиционных партнеров Мерца, социал-демократов и консерваторов, 328 мест из 630 в Бундестаге, кандидату не хватило поддержки в парламенте. Мерц после окончания голосования покинул зал для переговоров с парламентской фракцией ХДС/ХСС.
Агентство отмечает, что такое случается впервые со времен Второй мировой войны. Это привело к хаосу в правительственном квартале Берлина.
«Ошеломленные законодатели сбились в кучки в зале заседаний, гадая, какими будут следующие шаги, а телевизионные комментаторы тоже были в замешательстве», – пишет Bloomberg.
По сообщению Bild, Мерц отказался от проведения второго тура голосования в этот же день. Это означает, что сегодня он точно не станет канцлером ФРГ.
До голосования Der Speigel сообщил, что Мерц рассчитывает быть избранным на должность канцлера в первом туре голосования. В 12 часов дня он должен был принять присягу в Бундестаге в соответствии с расписанием.
С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера страны. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.