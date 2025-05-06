Как мировые СМИ отреагировали на провал Мерца в первом туре

«Это провал, подобного которому еще никогда не было. Как с ним теперь поступить, непонятно. <…> В истории ФРГ это в новинку: ни разу после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров назначенный канцлер не потерпел неудачу на выборах в бундестаг. Когда президент бундестага Юлия Клекнер зачитала результаты голосования, назначенный канцлер почти не проявил энтузиазма: окаменевшие черты лица, твердая челюсть, прямой взгляд. То, что должно было стать днем триумфа, которого так долго добивались, превратилось в фиаско. <…> Мерц может снова принять участие в выборах, но вряд ли сделает это до тех пор, пока не получит сигналы о том, что второй тур голосования будет более успешным».