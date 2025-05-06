Как мировые СМИ отреагировали на провал Мерца в первом туре

Как мировые СМИ отреагировали на провал Мерца в первом туреВпервые в истории ФРГ будущий канцлер не набрал достаточного количества голосов
Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316 требующихся для избрания.
Как сообщала газета Bild, второй тур выборов может состояться в тот же день, 6 апреля. Некоторые партии ФРГ уже дали свое согласие на следующее голосование.
О том, как в мире отреагировали недостаток голосов в пользу Мерца, – в материале «Ведомостей».
«Мерц, к всеобщему удивлению, не был избран депутатами в качестве канцлера Германии в первом туре, в то время как на бумаге он мог иметь достаточное большинство представителей. <…> Это демонстрирует его хрупкую политическую позицию с самого начала. Он не очень популярен в общественном мнении и был оспорен в части собственного консервативного лагеря за то, что недавно ослабил строгие национальные правила о государственном дефиците, чтобы иметь возможность финансировать свою программу модернизации страны».
«Это провал, подобного которому еще никогда не было. Как с ним теперь поступить, непонятно. <…> В истории ФРГ это в новинку: ни разу после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров назначенный канцлер не потерпел неудачу на выборах в бундестаг. Когда президент бундестага Юлия Клекнер зачитала результаты голосования, назначенный канцлер почти не проявил энтузиазма: окаменевшие черты лица, твердая челюсть, прямой взгляд. То, что должно было стать днем триумфа, которого так долго добивались, превратилось в фиаско. <…> Мерц может снова принять участие в выборах, но вряд ли сделает это до тех пор, пока не получит сигналы о том, что второй тур голосования будет более успешным».
«Этого не должно было произойти. Немецкая политика шокирована неудачными выборами канцлера. <…> В Берлине преобладает недовольство».
«Человек, который, как ожидается, возглавит страну, стал первым послевоенным кандидатом, проигравшим в первом туре голосования, что было названо "полной катастрофой". <…> Предполагаемый следующий канцлер Германии Фридрих Мерц потерпел унизительную неудачу на своем пути к власти, не сумев обеспечить необходимое для избрания большинство в нижней палате парламента бундестаге. Голосование во вторник стало первым случаем в послевоенной истории Германии, когда кандидат проиграл в первом туре голосования в стране, которая гордится предсказуемостью и стабильностью. <…> Сразу после проигрыша Мерц с каменным лицом удалился со своей парламентской группой, чтобы обсудить дальнейшие действия. <…> Возможная неудача Мерца во втором туре ввергла бы крупнейшую экономику Европы в политический хаос, спровоцировав бесконечную борьбу за лидерство или, возможно, даже новые выборы, на которых ультраправая партия "Альтернатива для Германии", как ожидается, добьется успеха – или даже одержит полную победу».
«Немецкий политик Мерц не смог стать канцлером в результате ошеломляющего парламентского конфуза. <…> Мерцу не удалось выиграть предварительные парламентские выборы, которые подтвердили бы его назначение на пост канцлера, что является беспрецедентным и неожиданным поворотом событий, который усиливает политическую неопределенность в стране. <…> Ожидается, что в итоге он найдет путь к власти, но в результате Германия погрузится в еще больший политический хаос».
«Вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц потерпел досадную неудачу, когда не получил большинства голосов при первоначальном голосовании в нижней палате парламента, что может привести к отсрочке его приведения к присяге в качестве главы правительства, которая должна состояться позднее во вторник».
«Неспособность набрать требуемое большинство означает, что политические партии теперь будут перегруппировываться для обсуждения дальнейших шагов. Для Мерца это позор».
«Мерц, который во вторник должен был быть приведен к присяге в качестве канцлера Германии, неожиданно не смог заручиться достаточной поддержкой во время первого тура парламентских выборов, что привело к очередному политическому кризису через шесть месяцев после распада правительства предыдущего канцлера».
«Неспособность Фридриха Мерца получить необходимо абсолютное большинство голосов в парламенте для избрания канцлером Германии оставляет его ослабленным, но не побежденным».
«Впервые в истории консервативный лидер Фридрих Мерц в попытке стать 10-м канцлером Германии после Второй мировой войны провалился в первом туре голосования 6 мая. Ему не хватило шести голосов, что стало ошеломляющим поражением, так как ожидалось, что он победит гладко».
«Мерц был унижен на голосовании. <…> Мерц, лидер немецких консерваторов, не смог стать канцлером в первом раунде голосования членов парламента страны во вторник, что является неожиданной неудачей».