Песков: поражение Мерца не повлияет на антироссийских политиков
Поражение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца в первом туре не заставит западных лидеров задуматься и сменить риторику. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
6 мая Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, которые требуются для избрания. Хотя у коалиционных партнеров Мерца, социал-демократов и консерваторов, 328 мест из 630 в бундестаге, кандидату не хватило поддержки в парламенте. После окончания голосования Мерц покинул зал для переговоров с парламентской фракцией ХДС/ХСС.
По данным Bloomberg, такое произошло впервые со времен Второй мировой войны. Bild пишет, что Мерц отказался от проведения второго тура голосования в этот же день.
С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера Германии. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.
В апреле 2025 г. Мерц сообщал о готовности поставить Украине ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы. Он также заявил, что украинские силы должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют». В качестве возможной цели политик назвал Крым. Песков отмечал, что заявления, сделанные Мерцем, не сигнализировали о его желании и готовности к восстановлению отношений с Россией.