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Песков: поражение Мерца не повлияет на антироссийских политиков

Ведомости

Поражение лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца в первом туре не заставит западных лидеров задуматься и сменить риторику. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

6 мая Мерцу не удалось набрать достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, которые требуются для избрания. Хотя у коалиционных партнеров Мерца, социал-демократов и консерваторов, 328 мест из 630 в бундестаге, кандидату не хватило поддержки в парламенте. После окончания голосования Мерц покинул зал для переговоров с парламентской фракцией ХДС/ХСС.

По данным Bloomberg, такое произошло впервые со времен Второй мировой войны. Bild пишет, что Мерц отказался от проведения второго тура голосования в этот же день.

С декабря 2021 г. федеральным канцлером ФРГ был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера Германии. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.

В апреле 2025 г. Мерц сообщал о готовности поставить Украине ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы. Он также заявил, что украинские силы должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют». В качестве возможной цели политик назвал Крым. Песков отмечал, что заявления, сделанные Мерцем, не сигнализировали о его желании и готовности к восстановлению отношений с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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