В апреле 2025 г. Мерц сообщал о готовности поставить Украине ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы. Он также заявил, что украинские силы должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют». В качестве возможной цели политик назвал Крым. Песков отмечал, что заявления, сделанные Мерцем, не сигнализировали о его желании и готовности к восстановлению отношений с Россией.