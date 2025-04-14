Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus в координации со странами Европы

Политик при этом подчеркнул, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют поставку крылатых ракет. По его словам, если она будет согласована, то Берлин должен участвовать в ней. Мерц также заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют».