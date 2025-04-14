Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus в координации со странами Европы
Германия готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы, заявил вероятный будущий канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.
«Я всегда говорил, что сделаю это только после консультаций с моими европейскими партнерами», – ответил Мерц на вопрос о поставках ракет (цитата по ZDF).
Политик при этом подчеркнул, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют поставку крылатых ракет. По его словам, если она будет согласована, то Берлин должен участвовать в ней. Мерц также заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют».
ZDF отмечает, что в ходе предвыборной кампании Мерц выражал более сдержанную позицию насчет Taurus.
Досрочные выборы в парламент состоялись в Германии 23 февраля. Консервативный блок ХДС/ХСС одержал на них победу, набрав 28,6% голосов. Вероятность того, что 10-м канцлером ФРГ станет Мерц, возросла.
В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. В случае непринятия его со стороны Москвы, Германия должна передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.