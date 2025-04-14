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Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus в координации со странами Европы

Ведомости

Германия готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы, заявил вероятный будущий канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

«Я всегда говорил, что сделаю это только после консультаций с моими европейскими партнерами», – ответил Мерц на вопрос о поставках ракет (цитата по ZDF).

Политик при этом подчеркнул, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют поставку крылатых ракет. По его словам, если она будет согласована, то Берлин должен участвовать в ней. Мерц также заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) должны «выйти из обороны, они всегда только реагируют».

ZDF отмечает, что в ходе предвыборной кампании Мерц выражал более сдержанную позицию насчет Taurus.

Досрочные выборы в парламент состоялись в Германии 23 февраля. Консервативный блок ХДС/ХСС одержал на них победу, набрав 28,6% голосов. Вероятность того, что 10-м канцлером ФРГ станет Мерц, возросла.

В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. В случае непринятия его со стороны Москвы, Германия должна передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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