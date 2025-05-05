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Песков: заявления Мерца не сигнализируют о желании восстановить отношения с РФ

Ведомости

Москва будет следить за словами и действиями нового канцлера Германии. Заявления, уже сделанные вероятным будущим главой немецкого правительства Фридрихом Мерцем, не сигнализировали о его желании и готовности к восстановлению отношений с Россией, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«А что касается [того], открыта или не открыта [Россия к диалогу], президент Путин мне всегда повторяет один основополагающий тезис: мы открыты для взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений со всеми странами и готовы развивать эти отношения настолько глубоко и широко, насколько готовы сами эти страны», – добавил представитель Кремля.

14 апреля Мерц заявил о готовности поставить Украине ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы, отметив, что Великобритания, Франция и США уже занимаются их поставкой. По мнению Мерца, если она будет согласована, то ФРГ должна участвовать. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва будет расценивать любое применение немецких ракет Taurus как участие Германии в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями».

25 марта президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и 14 министрам его кабинета официальные документы об отставке. До назначения нового состава федерального кабинета члены правительства продолжают исполнять свои обязанности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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