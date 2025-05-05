Песков: заявления Мерца не сигнализируют о желании восстановить отношения с РФ

14 апреля Мерц заявил о готовности поставить Украине ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы, отметив, что Великобритания, Франция и США уже занимаются их поставкой. По мнению Мерца, если она будет согласована, то ФРГ должна участвовать. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва будет расценивать любое применение немецких ракет Taurus как участие Германии в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями».