Президент ФРГ выдал Шольцу и его министрам документы об увольнении

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и 14 министрам его кабинета официальные документы об отставке, передает Spiegel. Тем не менее, в соответствии с конституцией ФРГ, члены правительства временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава федерального кабинета.