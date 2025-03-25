Газета
Телеграм
/ Политика

Президент ФРГ выдал Шольцу и его министрам документы об увольнении

Ведомости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и 14 министрам его кабинета официальные документы об отставке, передает Spiegel. Тем не менее, в соответствии с конституцией ФРГ, члены правительства временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава федерального кабинета.

«Вам, как федеральному правительству, очень часто приходилось действовать быстро и решительно. Приходилось идти по неизведанной местности и искать новые пути», – отметил президент.

Особую признательность Штайнмайер выразил за реакцию правительства на специальную военную операцию России на Украине. По его словам, именно при этом кабинете Германия смогла мобилизовать оборонные ресурсы, стабилизировать энергоснабжение и обеспечить прием украинских беженцев.

С момента избрания нового состава Бундестага процесс формирования правительства вступает в финальную стадию. До официального назначения преемников кабинет Шольца будет действовать в статусе временного исполнительного органа.

25 марта состоялось первое заседание бундестага нового созыва, который сформировался после досрочных февральских выборов. 

Фридрих Мерц, новый канцлер от одержавшего победу на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), обещал представить состав нового кабинета правительства до 20 апреля.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. В них победил консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных