Президент ФРГ выдал Шольцу и его министрам документы об увольнении
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Олафу Шольцу и 14 министрам его кабинета официальные документы об отставке, передает Spiegel. Тем не менее, в соответствии с конституцией ФРГ, члены правительства временно продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава федерального кабинета.
«Вам, как федеральному правительству, очень часто приходилось действовать быстро и решительно. Приходилось идти по неизведанной местности и искать новые пути», – отметил президент.
Особую признательность Штайнмайер выразил за реакцию правительства на специальную военную операцию России на Украине. По его словам, именно при этом кабинете Германия смогла мобилизовать оборонные ресурсы, стабилизировать энергоснабжение и обеспечить прием украинских беженцев.
С момента избрания нового состава Бундестага процесс формирования правительства вступает в финальную стадию. До официального назначения преемников кабинет Шольца будет действовать в статусе временного исполнительного органа.
25 марта состоялось первое заседание бундестага нового созыва, который сформировался после досрочных февральских выборов.
Фридрих Мерц, новый канцлер от одержавшего победу на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), обещал представить состав нового кабинета правительства до 20 апреля.
23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. В них победил консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов.