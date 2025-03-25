Правительство ФРГ во главе с Шольцем ушло в отставку

25 марта состоится первое заседание бундестага нового созыва, который сформировался после досрочных февральских выборов. Вечером того же дня канцлер ФРГ Олаф Шольц и его министры получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.