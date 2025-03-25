Правительство ФРГ во главе с Шольцем ушло в отставку
25 марта состоится первое заседание бундестага нового созыва, который сформировался после досрочных февральских выборов. Вечером того же дня канцлер ФРГ Олаф Шольц и его министры получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Фридрих Мерц, новый канцлер от одержавшего победу на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), обещал представить состав нового кабинета правительства до 20 апреля. По закону ФРГ прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности, пока не сформируется новое.
23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. В них победил консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов.