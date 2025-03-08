ХДС/ХСС и СДПГ будут повышать обороноспособность Германии
Немецкий блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут совместно повышать обороноспособности ФРГ. Это следует из принятого документа по итогам переговоров о создании коалиции, опубликованного Bild.
Повышение расходов на оборону станет одной из ключевых целей. Партии намерены вместе с европейскими партнерами повысить обороноспособность и конкурентоспособность ЕС. В документе также отмечается, что ХДС/ХСС и СДПГ продолжат поддерживать Украину.
Консерваторы и социал-демократы рассчитывают создать специальный фонд по модернизации инфраструктуры и обороны объемом 500 млрд евро.
5 марта Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Мерц намерен потратить на инфраструктурные проекты и оборону страны до 800 млрд евро. По сведениям издания, эти средства планируется привлечь за счет государственных заимствований для двух отдельных внебюджетных фондов в течение 10 лет.
«Ведомости» писали, что для реализации плана властям Германии придется отойти от собственной конституции, которая утверждает так называемый долговой тормоз – механизм, который мешает правительству наращивать ежегодно госдолг выше 0,35% ВВП за исключением чрезвычайных ситуаций.
23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц – сторонник НАТО и ЕС.