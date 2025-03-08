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ХДС/ХСС и СДПГ будут повышать обороноспособность Германии

Ведомости

Немецкий блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) будут совместно повышать обороноспособности ФРГ. Это следует из принятого документа по итогам переговоров о создании коалиции, опубликованного Bild.

Повышение расходов на оборону станет одной из ключевых целей. Партии намерены вместе с европейскими партнерами повысить обороноспособность и конкурентоспособность ЕС. В документе также отмечается, что ХДС/ХСС и СДПГ продолжат поддерживать Украину.

Консерваторы и социал-демократы рассчитывают создать специальный фонд по модернизации инфраструктуры и обороны объемом 500 млрд евро. 

5 марта Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Мерц намерен потратить на инфраструктурные проекты и оборону страны до 800 млрд евро. По сведениям издания, эти средства планируется привлечь за счет государственных заимствований для двух отдельных внебюджетных фондов в течение 10 лет. 

«Ведомости» писали, что для реализации плана властям Германии придется отойти от собственной конституции, которая утверждает так называемый долговой тормоз – механизм, который мешает правительству наращивать ежегодно госдолг выше 0,35% ВВП за исключением чрезвычайных ситуаций.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС с результатом 28,6% голосов. Новым канцлером ФРГ может стать председатель ХДС/ХСС Фридрих Мерц – сторонник НАТО и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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