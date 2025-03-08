ХДС/ХСС и СДПГ будут повышать обороноспособность Германии

5 марта Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Мерц намерен потратить на инфраструктурные проекты и оборону страны до 800 млрд евро. По сведениям издания, эти средства планируется привлечь за счет государственных заимствований для двух отдельных внебюджетных фондов в течение 10 лет.