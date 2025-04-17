МИД: РФ будет расценивать применение ракет Taurus как участие ФРГ в конфликте

В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы на выборах выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. По его мнению, в случае его непринятия Германии нужно передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.