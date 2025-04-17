МИД: РФ будет расценивать применение ракет Taurus как участие ФРГ в конфликте
Россия будет расценивать любое применение немецких ракет Taurus как участие Германии в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
Она пояснила, что без непосредственной помощи военнослужащих Германии применение крылатых ракет невозможно.
14 апреля вероятный будущий канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил о готовности поставить Украине ракеты Taurus при координации с коллегами из Европы. Он добавил, что Великобритания, Франция и США уже осуществляют их поставку. Если она будет согласована, то ФРГ должна участвовать в ней, считает Мерц.
В ноябре 2024 г. Мерц обещал в случае своей победы на выборах выставить России 24-часовой ультиматум по прекращению огня на Украине. По его мнению, в случае его непринятия Германии нужно передать Украине ракеты Taurus и отменить запрет на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.