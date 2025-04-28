Кому Фридрих Мерц поручил рулить внешней политикой в новом правительстве ФРГ

Кому Фридрих Мерц поручил рулить внешней политикой в новом правительстве ФРГМИД возглавит убежденный атлантист, также имеющий опыт работы с Россией Вадефуль
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц определился с составом нового правительства, которое будет формироваться из членов его консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как сообщает Bild, христианским демократам отойдут шесть министерств, как и собственно ведомство федерального канцлера.
Министром иностранных дел станет бывший вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. Пост министра внутренних дел отойдет Александру Добриндту – политику из сестринской ХДС партии ХСС, ранее, с 2013 по 2017 г., занимавшему пост министра транспорта. Министерство экономики и энергетики достанется соратнице Мерца Катарине Райхе, ранее работавшей менеджером в энергетической отрасли. Пост министра здравоохранения ФРГ займет юрист и генеральный секретарь в федеральной земле Баден-Вюртемберг Нина Варкин. Министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн Карин Приен получит должность министра образования, а Карстен Вильдбергер, ранее топ-менеджер Media-Saturn-Holding GmbH (MediaMarkt), станет министром нового ведомства цифровизации и модернизации. Избрание лидера Мерца на пост канцлера Германии состоится, предположительно, 6 мая.
Будущий глава МИДа Вадефуль ранее запомнился рядом жестких высказываний в отношении России. Как сообщает Berliner Zeitung, политик выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать немецкое оружие даже против целей на территории России. «Ни с точки зрения международного права, ни с политической точки зрения нет никаких оснований для того, чтобы Украина также не могла атаковать цели в России», – заявлял Вадефуль.
Кроме этого политик оказался вовлеченным в разговор с участием российских пранкеров Вована и Лексуса. Они позвонили Вадефулю 29 января, представившись руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре Вадефуль заявил, что Берлин верит в победу Киева и потому готов дать ВСУ «больше оружия». При этом он сделал оговорку о дальнебойных ракетах Taurus, поставки которых он допустил не раньше мая и с оглядкой на президента США Дональда Трампа. Тогда же Вадефуль признал несостоятельными планы отправить европейских солдат на Украину. По его словам, это юридически сложно и невыгодно в плане обеспечения симпатий избирателей: «Если мы скажем людям: хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там, мы потеряем поддержку».
Кандидатура Вадефуля на пост министра иностранных дел ФРГ в нынешних условиях оптимальна для Мерца, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам Вадефуль – убежденный атлантист и представитель политического мейнстрима Германии, который соответствует приоритету германо-американских отношений как основе внешнеполитического позиционирования ФРГ. Также для Мерца важно, что Вадефуль не будет проявлять «неуместную активность». Принадлежность же руководителей ведомства федерального канцлера и МИДа к одной партии, ХДС/ХСС, должна решить проблему усталости граждан Германии от постоянных конфликтов между этими органами. При этом новый министр иностранных дел обладает определенным опытом на внешнеполитическом треке, в том числе опытом на постсоветском пространстве и в отношениях с Россией, что особенно ценно в текущих условиях. По мнению Соколова, у Вадефуля есть некоторая возможность для маневра и коррекции своей ранней жесткой риторики, а его опыт работы с Россией может оказаться ценным, несмотря на ранние «ястребиные» заявления.
Вероятно, весьма подготовленный Вадефуль проявит на посту главы МИДа себя существенно лучше, чем прежний министр иностранных дел от «Зеленых» Анналена Бербок, которая попала на этот пост «случайно», говорит заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов. Новому министру предстоит работать по множеству векторов. Касательно России основная задача, которую может поставить канцлер Мерц перед Вадефулем, – стабилизация отношений с Москвой и предотвращение их дальнейшей деградации. По мнению эксперта, занятие министерского поста окажет влияние на риторику Вадефуля, которая скорректируется в сторону большей умеренности. Так, отмечает Белов, он будет прислушиваться к позиции СДПГ, которая, несмотря тоже на антироссийские подходы, демонстрирует потенциал для стабилизации отношений в низкой точке.