Кому Фридрих Мерц поручил рулить внешней политикой в новом правительстве ФРГ

Кандидатура Вадефуля на пост министра иностранных дел ФРГ в нынешних условиях оптимальна для Мерца, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. По его словам Вадефуль – убежденный атлантист и представитель политического мейнстрима Германии, который соответствует приоритету германо-американских отношений как основе внешнеполитического позиционирования ФРГ. Также для Мерца важно, что Вадефуль не будет проявлять «неуместную активность». Принадлежность же руководителей ведомства федерального канцлера и МИДа к одной партии, ХДС/ХСС, должна решить проблему усталости граждан Германии от постоянных конфликтов между этими органами. При этом новый министр иностранных дел обладает определенным опытом на внешнеполитическом треке, в том числе опытом на постсоветском пространстве и в отношениях с Россией, что особенно ценно в текущих условиях. По мнению Соколова, у Вадефуля есть некоторая возможность для маневра и коррекции своей ранней жесткой риторики, а его опыт работы с Россией может оказаться ценным, несмотря на ранние «ястребиные» заявления.