Министр обороны ФРГ заявил об интимном отношении немцев к оружию
Министр обороны Германии Борис Писториус высказался об отношении немцев к оружию, назвав его интимным. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Писториус добавил, что ни в одной другой стране не было таких «публичных дебатов» по поводу поставок оружия на Украину, как в Германии. Так он ответил на требования отправить ракеты большой дальности Taurus на Украину.
Отвечая на комментарии Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ракеты Taurus нужны Украине, «как воздух».
14 апреля возможный новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о готовности Германии поставлять ракеты Taurus Украине при координации с европейскими коллегами. 17 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия будет расценивать любое применение немецких ракет как участие Германии в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями».