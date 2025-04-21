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Министр обороны ФРГ заявил об интимном отношении немцев к оружию

Ведомости

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался об отношении немцев к оружию, назвав его интимным. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Писториус добавил, что ни в одной другой стране не было таких «публичных дебатов» по поводу поставок оружия на Украину, как в Германии. Так он ответил на требования отправить ракеты большой дальности Taurus на Украину.

Отвечая на комментарии Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ракеты Taurus нужны Украине, «как воздух».

14 апреля возможный новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о готовности Германии поставлять ракеты Taurus Украине при координации с европейскими коллегами. 17 апреля официальный представитель МИДа Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россия будет расценивать любое применение немецких ракет как участие Германии в конфликте на стороне Украины «со всеми вытекающими последствиями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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